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ERMED iklim zirvesinde göz doldurdu İspirli: “İklimlerdeki olumsuzluklar göçe zorluyor”

İHA

ERMED iklim zirvesinde göz doldurdu İspirli: “İklimlerdeki olumsuzluklar göçe zorluyor”

İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı” Ankara ATO Cogresium'da yapıldı. Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, zirvede Erzurum iklimini ve doğurduğu sonuçları ifade etti.
Yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonda, iklim değişikliği ve etkilerine dikkati çeken video gösterimi yapıldı, ardından konuya ilişkin çeşitli sahne gösterileri gerçekleştirildi.
Erzurum Yeni Medya Derneği’nin (ERMED) üyesi olduğu Türk İnternet Medya Birliği’nin (TİMBİR) organizasyonda yer aldığı ve moderatörlüğünü TİMBİR Başkanı Nizamettin Bilici’nin yaptığı medya gözüyle iklim krizi programında Erzurum’da iklim krizinin etkilerini ele aldı. Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, büyükelçiler, eski devlet başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
İklim zirvesinde Erzurum anlatıldı
Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) kurucu üyelerinden Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, farklı ülke ve illerden 12 gazetecinin katıldığı programda Erzurum’un bulunduğu bölge, taşıdığı tarihi misyon ve sosyoekonomik özellikler yönünden Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Küresel ölçekte görülen genel iklim değişikliğinin etkilerinin Erzurum’da da oldukça net biçimde görülmekte olduğunu anlatan İspirli, “İl genel ve kent merkez özelinde Erzurum’un sektörel ve tematik olarak iklim değişikliğinin etkileri ve iklim değişikliğine olan katkısını en aza indirilmesi gerekmektedir. Sera gazlarının salınımındaki artışlar, yoğun yapılaşma ve hızlı kentleşmenin olumsuz durumlarının da göz ardı edilmesi maalesef olumsuzluklara çarpan oluşturmaktadır. Bilhassa Erzurum’da iklimlere bağlı olarak fosil yakıtların ortaya çıkardığı hava kirliliği ve iklim değişikliğini ortaya çıkaran olumsuzluklar halkın sıcak bölgelere ve daha temiz havanın hakim olduğu yerlere göç etmesinde de etkendir. Fosil yakıt kullanımının azaltılmasından ziyade her geçen gün daha da artış göstermesi, yeşil alan kullanımının da aynı orantıda azalması konusunda da medyaya önemli görevler düşüyor. Halkın olumlu fiillere yönlendirilmesinde ve ülkelerin iklim değişikliklerinde alacakları önlemler konusunda medyanın önemi inkar edilemeyecek kadar fazladır” dedi.
EKO İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarında yapılan Konuşmaların ardından ERMED Başkanı İspirli’ye İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu Başkanı Süleyman Başa tarafından plaket verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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