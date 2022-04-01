Paten dostu sağlıkçılara plaket

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, özellikle Erzurum’da yapılan sürat pateni yarışmalarında ambülans ve sağlık hizmeti sunan sağlıkçıları plaket ile ödüllendirdi.

Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir’in adına Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli, bugün İl Sağlık Müdürü Dr.Gürsel Bedir ile Ambülans Hizmetleri Başhekimi Dr. Oğuzhan Aygün’e teşekkür plaketlerini taktim etti. Gerek Federasyon kupası ve gerekse Türkiye şampiyonalarında ambulans ve sağlılçı hizmetlerinin eksiksiz olarak sunan Dr.Bedir ve Dr.Aygün’e Federasyon Başkıanı Gökhdan Özdemir adına teşekkür eden Vedat Refayeli, ‘’Yarışmalarda sporcularımızın dereceleri kadar sağlıkları da bizim için çok değerli. Sağlıkm konusunda bugüne kadar bizlere her türlü desteği sunan hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık ekiplerine teşekkür ediyoruz’’ dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr.Gürsel Bedir ile Dr.Oğuzhan Aygün de sporcunun sağlıklı ortamda antrenman ve yarışma yapmasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirtirken, ‘’Onların da Furkan Akar gibi uluslararası arenade göğsümüzü kabartan derecekler alması bize teşekkür yerine geçiyor zaten. Her zaman olduğu gibi bundan böyle de sağlıkçılar olarak sporcularımızın yanındayız’’ dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.