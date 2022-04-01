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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile boyu hırsızlık kamerada

İHA

Aile boyu hırsızlık kamerada

Erzurum’da 3’ü çocuk 7 kişiden oluşan ailenin çanta hırsızlıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Çocukların da arasında olduğu hırsızlık çetesi, dakikalar içerisinde iş yeri sahibini oyalayıp çantaları çaldı.
Olay, dün 16.30 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Çaykara Caddesi'ndeki bir çantacıda meydana geldi. Üçü çocuk 7 kişilik ekip, bir çantacının önüne geldi. Ekibin birkaç üyesi iş yeri sahibini oyalarken, diğerleri aldığı çantayı bebek arabası taşıyan ekibin yaşlı üyesine verdi. Ardından dikkat dağıtmak isteyen hırsızlar çanta dükkanına girdi. O sırada dışarıda kalan 78 yaşlarındaki erkek çocuk iş yerinin önünde bulunan diğer bir çantayı alıp olay yerinden uzaklaşan yaşlı kadına götürdü.
İş yerinden çıkan hırsızlar son olarak ellerine aldıkları bir çantayla daha olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, polis hırsız çetesinin peşine düştü.

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