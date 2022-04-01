Oltu’da 15 bin fidan dağıtımı yapıldı

Erzurum Oltu’da çiftçilere Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 15 bin fidan dağıtımı yapıldı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğü projesi çerçevesinde Oltu’da yüzde 70 devlet destekli yüzde 30’unu çiftçilerin karşıladığı 15 bin aşı destekli ceviz ve dut fidanı çiftçilere dağıtıldı. Fidan alan çiftçiler projeyi yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü elemanlarına teşekkür ettiler.

Oltu Topkaynak köyünden Deniz Ay, “Oltu ilçe tarım müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Bize aşılı fidan verdiler, bizde dikeceğiz yetiştireceğiz daha önceki fidanlardan bir verim alamadık inşallah bunlardan alırız. Bizden sonraki nesillerimize torunlarımıza kalır, meyvelerinden yiyenlerde bize teşekkür ederseler ne mutlu bize” dedi.

Erdem Bulut, “İlçe Tarım Müdürlüğünün başlatmış olduğu ve Valiliğin desteklediği cevizcilik ve fidancılık projesinden fidan alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bölgemiz için çok uygun çok iyi emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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