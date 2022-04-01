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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası (Biyo)iklim Değişikliği Sempozyumu düzenlendi

İHA

Uluslararası (Biyo)iklim Değişikliği Sempozyumu düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin ev sahipliğinde online (çevrim içi) olarak düzenlenen Uluslararası (Biyo)iklim Değişikliği Sempozyumu, 100’ü aşkın bildirinin sunulduğu ve alanlarında dünya çapında üne sahip bilim insanlarının anahtar konuşmacı olarak yer aldığı bir bilimsel etkinliğe dönüştü.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sempozyum Başkanı ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Toy, “İklim değişikliği sağlıktan, su ve gıda güvenliğine, kentsel alt yapıdan ekonomik sektörlere insanoğlunun yürüttüğü bütün faaliyet kollarında ciddi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bu doğrultuda, dünya gündeminin en sıcak konu başlıklarından biri olarak önemini sürdürmektedir. Ülkemiz Akdeniz Havzasında yer aldığı için iklim değişikliğinden daha fazla etkilenmesi beklenen ülkeler arasındadır. Bu etkileri biz orman yangınları, su baskınları ve seller olarak tecrübe etmeye başladık. İklim değişikliğinin etkilerine karşı uyum ve neden olan faktörlerin azaltımı konusunda yerelden başlayarak ulusal ve küresel düzeyde kararlar alınmaktadır. Konuyla ilgili bilimsel araştırmaların sonuçlarının paylaşıldığı etkinlikler ve ortamlar alınacak bu kararlara temel teşkil etmektedir. Dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz Uluslararası (Biyo)iklim Değişikliği Sempozyumunda sunulan bildiriler ve anahtar konuşmalar bir yandan karar vericilere katkılar sağlarken diğer yandan genç araştırmacılara ve öğrencilere iklim değişikliği ile ilgili son gelişmelerden haberdar olma ve bilinç düzeylerini arttırma imkanı sunmuştur. Dünyanın sekiz farklı ülkesinden alanında çok değerli bilim insanlarını sempozyumumuzda buluşturduğumuz ve hem akademik personelimizin hem de öğrencilerimizin yararlanmasına vesile olduğumuz için mutluyuz” şeklinde konuştu.
Rektör Çomaklı: “İklim Şurasına Üniversite Olarak Mümkün Olan En Yüksek Katkıyı Verdik”
Sempozyum hakkında konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise “İklim değişikliği konusu dünyanın gündemini belirleyen, ekonomik ve sosyal kalkınmaya etki eden güncel bir mesele haline gelmiştir. İklim değişikliği konusunda ülkemizin attığı önemli adımları biz de yakından takip ediyoruz. 2021 yılının sonuna doğru Paris İklim Anlaşması Meclisimizde yasalaştırıldı. Kurumsal düzenlemeler de yapıldı. 2022 yılı Şubat ayı içerisinde Türkiye’nin ilk İklim Şurası yapıldı ve biz de şuraya konuyla ilgili çalışan akademik personelimizi ve öğrencilerimizi görevlendirerek mümkün olan en yüksek katkıyı verdik. Üniversite olarak benimsediğimiz Yeni Nesil Üniversite Tasarım Dönüşüm sürecinin ve Araştırma Üniversitesi olmamızın bir gereği olarak iklim değişikliği konusunu da kapsayan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uyumlu araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında yeni kurumsal yönetişim sistemimiz de iklim değişikliğine neden olan faktörleri azaltma ve değişikliğe uyum sağlamamızı kolaylaştırmış durumdadır. Bu açıdan bu sempozyumun üniversitemizde yapılmış olması bizim için son derece önemlidir. Sempozyuma katılan anahtar konuşmacılara, bildiri sunan araştırmacılara ve oturum başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. İklim değişikliği konusunda hızlı adımlar atan ülkemizin yararına bir adım da bizim attığımızı düşünerek bu sempozyumun yapılmasında emeği geçen başta Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin yöneticilerine ve görev alan akademik personelimize emekleri için teşekkür ediyor, sempozyum çıktılarının hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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