Başkan Yaşar’dan Ramazan mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Rahmet, mağfiret, bolluk ve bereket ayı olan mübarek Ramazan günlerini Çat İlçesinde en iyi şekilde değerlendirmek için Çat Belediyesi olarak her türlü hazırlığı yaptıklarını söyledi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesajı yayımladı. Mesajında 11 ayın sultanı Ramazan ayının anlam ve önemine vurgu yapan Başkan Yaşar, “On bir ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi Ramazan ayını bir kere daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Ayların sultanı olan Ramazan yardımlaşma, dayanışma, rahmet, bereket, af ve mağfiret ayıdır. Ramazan paylaşmanın zirveye çıktığı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği, kutlu bir zaman dilimidir. Paylaşmak, dünyanın neresinde olursa olsun muhtaçlara ve kimsesizlere yardım eli uzatmaktır. Bu ayda kuracağımız iftar sofralarımızı yetim, öksüz, fakir ve yoksullarla mutlaka paylaşalım. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ Bu inançla kendi yoksullarımızı asla unutmayalım. Yüce kitabımız Kuranı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve yine bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni içinde bulunduran bu ayın önemini daha iyi idrak etmemiz gerekir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Belediye olarak her türlü hazırlığı yaptık, ilçemiz de ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan ayı boyunca her gün düzenli olarak sıcak yemek hizmeti, gıda yardımında bulunacağız. Unutmayalım ki Sevgi ve merhameti, yardımlaşmayı ve kardeşlik duygularını bu ayda büyütürüz. Kardeşlik hukukunu geliştirmek, yardımlaşmayı artırmak insan olmanın, inanmanın bir gereğidir. Bunu yerine getirmek bir lütuf değil görevdir. Çünkü kardeşlik paylaşmayı gerektirir. Bu vesileyle Mübarek Ramazanı Şerifin başta Çatlı hemşehrilerime, İlimize ve tüm İslam âlemine hayır, bereket ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

