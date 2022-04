Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Otizme dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2008 yılında ilan edilen 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde “Otizm Farkındalık Günü” semineri düzenlendi.

Tıp Fakültesi tarafından, Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen etkinliğe Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Uslu ve Doç. Dr. Zülküf Kaya ile Seminer Moderatörleri Doç. Dr. Elif Oral Ahıskalıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Okutucu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan 1’ine otizm tanısı konulduğu tahmin edilirken, günümüzde her 54 çocuktan 1’inin otizm tanısı aldığı tahmin edilmektedir. Bu gerçeğe dikkat çekmek ve otizmden kaynaklanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla düzenlenen seminer ile doğuştan gelen bu farklılığın, yaşamın ilk yıllarında iletişim sorunlarıyla kendini gösterdiği vurgusu yapıldı. Otizmli çocukların dış görünüşlerinin diğer bireylerden farklı olmadığı, her toplumda, coğrafyada, ırkta ya da ailede rastlanabildiğine dikkat çekilen Otizm Farkındalık Günü seminerinde otizmli çocukların göz teması kuramama, takıntılı davranışlar sergileme, ismi söylendiğinde tepki vermeme, konuşmada gerilik, yaşıtlarının oynadığı oyunlara ilgi duymama, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi duyma gibi belirtiler gösterebildiğini, ebeveynlerin bu belirtilerden herhangi birini gözlemledikleri takdirde çocuklarını hemen bir çocuk psikiyatristine götürmeleri gerektiği ifade edildi.

Rektör Çomaklı: “Erken Tanı ve Eğitim Otizmli Bireyler İçin Kritik Önem Taşıyor”

Erken tanı ve sürekli eğitimle, otizmli bir çocuğun yeniden doğacağına vurgu yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı otizm algısı ve bilgi düzeyinin yıllar içinde arttığını ancak araştırma sonuçlarının tüm umut vericiliğine rağmen otizmin belirtileri ile erken tanı ve eğitimin önemi konusunda farkındalık çalışmalarının artırılmasının kritik olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Otizmli bireylerin gelişimsel farklılıklara sahip olmasının onların toplumla bütünleşmesine engel teşkil etmediğini belirten Rektör Çomaklı, “Bu nedenle otizmli bireyleri dinlemek, söz hakkı almalarını sağlamak ve yaşamlarına ilişkin tercihlerini ifade etmelerini desteklememiz gerekiyor. Bütün bunlar da otizm farkındalığını kabul etmekten geçiyor. Bu doğrultuda hem gündemden düşürmemek hem de dikkat çekmek amacıyla üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen Otizm Farkındalık Günü seminerinin gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutluyorum. Atatürk Üniversitesi olarak otizmli bireylerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak için gereken her şeyi yapmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.