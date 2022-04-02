Yenilenen öğrenci merkezine yoğun ilgi

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hareketiyle çehresini tamamen değiştirerek günümüzün akademik, sosyal ve kültürel yapısına ayak uyduran Atatürk Üniversitesi, eğitim ve bilimin yanında öğrencilerinin eğlenceli bir kampüs hayatı yaşaması için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Yeşil alanları, botanik bahçeleri ve birbirinden renkli bisiklet yollarıyla doğa dostu bir yaşam vizyonunu benimseyen üniversite, kampüsünde tüm yıl hizmet veren spor merkezleri ve kafeteryalar da öğrencilerin sosyalleştiği alanlar arasında yerini alıyor.

Atatürk Üniversitesine ait birçok sosyal yaşam alanı bulunan kampüste öğrenciler için daima yenilikler yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu çalışmalara ek olarak Üniversite Sosyal Tesislerine bağlı Öğrenci Merkezini tamamen yenileyerek öğrencilerin hizmetine sundu.

Uzun yıllardır öğrencilere ve üniversite personeline hizmet veren Öğrenci Merkezi, yenilenen yüzüyle öğrencilerin çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayarak sosyalleşme açısından önemli rol üstleniyor.

Çok Amaçlı Eğlence Merkezi

Sıcaksoğuk aperatif ve fast food tarzı yemeiçme hizmeti veren Öğrenci Merkezinde, 12 adet bilardo masası ve 8 adet bowling istasyonunda gönüllerince eğlenen öğrenciler, yapay zekâ ve kodlama salonları ile 2 bine yakın kitabı bulunan okuma salonunda ise ders çalışarak sınavlara hazırlık yapabiliyorlar.

Sabah 08.30’dan gece 22.00’ye kadar öğrencilere hizmet veren Öğrenci Merkezinin sunmuş olduğu hizmetler hakkında konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin ArGe, proje, ders, sınav vb. streslerini bir nebze de olsa azaltmak için Öğrenci Merkezine yenilik kattıklarını belirterek, merkezin sosyalleşme açısından da önemli bir birim olduğunu aktardı.

Rektör Çomaklı, eğitim ve araştırma alanındaki performansının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere verdiği değerle küresel ölçekte bir eğitim kurumu olan Atatürk Üniversitesinin, kültürel bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve her anlamda Türkiye ve dünya üniversiteleri arasında zirveye çıkmak için yıl boyunca çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiğini vurgulayarak, öğrencilerin bu aktivite ve etkinliklerden olabildiğince faydalanmaları gerektiğinin altını çizdi.

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