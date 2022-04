Güçlü Türk kadınları anlatıldı

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Kalkınma Vakfı (ErVak) iş birliği ile Güçlü Kadınlar Sempozyumu düzenlendi. Üç oturum şeklinde gerçekleşen sempozyumda hayatın her alanında başarılı olan “Güçlü Kadınlar” hakkında sunumlar yapıldı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen ve ilginin oldukça yoğun olduğu sempozyuma; Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat ile çok sayıda akademisyen ve izleyicinin katıldı.

Sempozyum Başkanı Özkurt: “Türk Kadınının Önemini Vurgulamak İçin Bu Sempozyumu Düzenledik”

Sempozyuma başkanlık yapan Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda ErVak Kadın Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Zülal Özkurt, konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunarak bu sempozyumu hazırlamalarındaki amaçlarının; kadının değerini ve moralini yükseltmek için güçlü kadın rol modeller eşliğinde tarihte, edebiyatta, bilim dünyasında, sanatta, musikide ve İslam dünyasında başarılı olan Türk kadınının önemini vurgulamak ve bu sayede kendilerini güçlü hisseden, özgüveni yüksek kadınların, mutlu bir ailede daha iyi bir eş, daha iyi bir anne, hayırlı nesilleri yetiştiren bir öğretmen, başarılı bir iş kadını, yani sosyal hayata ve topluma tüm yönlerden katkısını sunan üretken, verimli, saygın bir insan ve en önemlisi de aynanın karşısına geçtiğinde kendisiyle gurur duyan ve asıl önemli olanın da her şeyden bağımsız olarak tam da bu an ve bu duygu olduğunun farkına varabilen kadınlar olarak hayatların sürdürmelerine destek olmak, kadınların çalışma azmini ve hedefini yükseltmek, motivasyonunu artırma konusunda milli hedefler doğrultusunda kadınlara misyon yüklemek ve rol model seçmeleri için vizyonlarını genişletmeye yardımcı olmak şeklinde özetledi.

ErVak Başkanı Güzel: “Milli Kahramanı Kadın Olan Tek Şehir Erzurum’dur”

ErVak Başkanı Erdal Güzel ise erkek egemen bir coğrafyada yaşandığının altını çizerek, kadın cinayetlerinin yaşandığı bu süreçte “Güçlü Kadın” sempozyumu ile kadının gücünün hatırlatılmasını ve bir farkındalık oluşturulmasını hedeflediklerini belirterek Cumhuriyeti kurarak kadınlara çeşitli haklar tanıyan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andıklarını ifade ederek sempozyuma ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı’ya ve sempozyuma destek veren katılımcılara teşekkür etti.

Erzurum’un kadın egemen bir şehir olduğunu belirten Güzel, milli kahramanı kadın olan tek şehrin Erzurum olduğunu hatırlatarak, tarihte isminden bahsedilen çok sayıda Erzurumlu güçlü kadınların varlığından bahsedip, bunlar içerisinde İzmir işgali sırasında Erzurumlu kadınları toplayıp miting yapan Faika Hakkı Hanım’dan, Kurtuluş Savaşı’nda müfrezesi ile destan yazan üsteğmen Fatma Seher’e kadar birçok güçlü kadından örnekler verdi. Başkan Güzel; Semerkant’a “Şehirlerin Şahı ”, Kahire’ye “Şehirlerin Annesi”, Kurtuba’ya “Şehirlerin Pırlantası” ismi verildiği gibi Erzurum’a da “Güçlü Kadınların Şehri” denilmesinin uygun olacağını belirtti.

Üç Ana Başlık Altında 12 Sunum Gerçekleştirildi

Güçlü Kadınlar Sempozyumunun Prof. Dr. Leyla Sağlam’ın başkanlığını yaptığı İz Bırakan Türk Kadınları başlıklı birinci oturum ile başlayan sempozyumda Prof. Dr. Esin Dayı Tarihte Türk Kadını, Prof. Dr. Nesrin Feyzioğlu Edebiyatta ve Musikide Türk Kadını, Dr. Veli Kılıçarslan Tanzimat Sonrası Edebiyatta Türk Kadını, Doç. Dr. Didem Özışık Sanatta Türk Kadını, Prof. Dr. Zülal Özkurt ise Bilimde Türk Kadını başlıkları altında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Doç. Dr. Dilşad Güzel’in başkanlığını yaptığı Toplumsal Yaşamda Türk Kadını başlıklı ikinci oturumda Doç. Dr. Esra Hacımüftüoğlu İslam’da Kadın, Av. Ayşe Dilruba Çınar Karadabağ Hukukta Kadın, Prof. Dr. Mevlüt Özben Sosyal Hayatta Kadın, Prof. Dr. Nuray Karaca Ailede Kadın, Feride Eda Çalıkuşu ise İş Dünyasında Kadın başlıklarıyla konu hakkındaki görüş ve fikirlerini aktardılar.

Son oturum ise Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar başkanlığında gerçekleşen Cumhuriyet Kadınları konusuyla Dr. Öğr. Üyesi Esra Çınar Tanrıverdi Pandeminin Kadın Kahramanları, Nuran Çelenk, Havva Kanca ve Arzu Özdoğan Köy Öğretmenleri ve Köy Ebeleri başlıkları altında sunumlarını yaptılar.

Sempozyum, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş’ın şiir dinletisi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.