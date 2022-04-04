ETÜ Teknoloji Takımı NASA'nın düzenlediği yarışmada finale kaldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan ETÜ Teknoloji Takımı, NASA’nın sponsorluğunda düzenlenen CanSat Model Uydu Yarışmasında finale yükseldi.

Uzay sistemleri alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere uydu tasarımı ve uzay teknolojileri geliştirme konusunda tecrübe kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada mücadele eden ETÜ Teknoloji Takımı büyük bir başarı göstererek Amerika’nın Virginia Eyaletinde düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanan Türkiye’deki 10, dünya çapındaki 48 takımdan biri oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ETÜ Teknoloji Takım Danışmanı Doç. Dr. Kağan Koray Ayten, “Bu tip yarışmalara katılım sağlayarak öğrencilerimizin ufkunu genişletmek istiyoruz. Teorik olarak görmüş oldukları dersleri uygulamaya dökerek mühendislik becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Bunun yanında mezuniyet sonrası mühendislerden en çok istenilen takım çalışmasına uyum gibi becerileri de geliştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca ülkemizin yerli ve milli uydusu bununla birlikte milli teknoloji hamlesi için katkılar sağlayacak kapasitede mühendisler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz’’ dedi.

ETÜ Teknoloji Takım Kurucusu ve Takım Lideri Arş. Gör. Gürkan Kalınay ise 8 aylık ArGe sürecinin ardından elde ettikleri başarıyla ilgili olarak ‘’Yürütmüş olduğumuz ArGe faaliyetleri neticesinde ortaya koyduğumuz çalışmanın NASA tarafından takdir edilmesi ve finale davet edilmesi bizim için büyük onur ve teşvik kaynağı. Hepimiz için bu sadece bir başlangıç. Üniversitemiz öğrencilerine örnek olacak bu tip teknoloji takımlarının daha da artmasıyla ülkemizi ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı ile temsil edecek birçok teknoloji odaklı takım kurulacağına eminim. ETÜ Teknoloji Takımı olarak bundan sonraki hedefimiz bu tip organizasyonlarda kalıcı başarılar elde etmek ve uzay teknolojilerinde çalışacak, söz sahibi mühendislerin üniversitemizden de yetişmesini sağlamaktır” açıklamalarında bulundu.

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