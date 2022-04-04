Teravih namazından evine dönerken otomobil çarptı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre akşam Teravih namazı sonrasında evine gitmek için camiden çıkan Niyazi Kılıç ilçe merkezinden geçmekte olan D100 karayolunu karşıdan karşıya geçerken sürücü E.K idaresindeki 34 YB 0022 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Niyazi Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol trafik ekiplerinin gerekli incelemeleri sonrası normal akışına döndü. Kaza yapan sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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