40 ton tohum dağıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçilere 40 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başlatmış olduğu proje çerçevesinde Aşkale, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçilere 40 ton buğday tohumunu kurayla dağıtımını yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Gökhan Çamlıbel, ilçe Tarım Müdürü Fatih Kalkan ve çiftçiler katıldı.

Toplantı salonunda ilçe Tarım Müdürü katılımcılara proje hakkında detaylı bilgi verdi. Programda yapılan çekiliş sonucu tohum almaya hak kazanan çiftçilere tohumlar teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.