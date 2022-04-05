Dış ticaret verileri yayımlandı Erzurum’da bu yılın Şubat ayında 1 milyon 772 milyon dolar ihracat, 2 milyon 6 bin dolar ithalat olmak üzere toplam 3 milyon 776 bin dolar tutarında dış ticaret gerçekleştirildi

TÜİK Genel Ticaret Sistemi Dış Ticaret verilerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın Şubat ayında 1 milyon 772 milyon dolar ihracat, 2 milyon 6 bin dolar ithalat olmak üzere toplam 3 milyon 776 bin dolar tutarında dış ticaret gerçekleştirildi.

İki Aylık Dış Ticaret

İlden yılın ilk iki ayında 3 milyon 221 bin dolar değerinde ihracat, 5 milyon 296 milyon dolar değerinde ithalat olmak üzere toplam 8 milyon 517 bin dolar tutarında dış ticaret yapıldı. Dış ticaret toplamı içinde ihracat payı yüzde 37,81, ithalat payı ise yüzde 62,18 olarak kaydedildi.

İhracat Bölgesel Gerçekleşmeler ve Erzurum

TÜİK verilerine göre Şubat 2022 döneminde Erzurum’da 1 milyon 772 bin dolar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 4 milyon 848 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 16 milyon 690 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 100 milyon 7 bin dolar değerinde ihracat yapıldı

İthalat Bölgesel Kayıtlar ve Erzurum

Genel Ticaret Sistemi verileri kaydında, Şubat 2022 döneminde Erzurum’da 2 milyon 6 bin dolar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 2 milyon 457 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 13 milyon 320 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 47 milyon 33 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Dış Ticaret Bölgesel Veriler ve Erzurum

2022 yılının ilk iki ayında Erzurum’da 4 milyon 740 bin dolar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 14 milyon 542 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 56 milyon 825 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 257 milyon 375 bin dolar değerinde dış ticaret yapıldı.

Erzurum’un Payı

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum dış ticaret değeri KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 58,56, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 14,98, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında da yüzde 3.30’luk pay gösterdi.

Dış Ticaret İstatistikleri, Şubat 2022

Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 25,4, ithalat yüzde 44,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OcakŞubat döneminde ihracat yüzde 21,4, ithalat yüzde 49,2 arttı. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı OcakŞubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artarak 37 milyar 580 milyon dolar, ithalat yüzde 49,2 artarak 55 milyar 733 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 25,5, ithalat yüzde 26,8 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Şubat ayında yüzde 25,5 artarak 15 milyar 246 milyon dolardan, 19 milyar 130 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 26,8 artarak 15 milyar 523 milyon dolardan, 19 milyar 690 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 560 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 26,2 artarak 38 milyar 820 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,2 oldu.

Dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 135,5 arttı

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7 milyar 881 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Şubat ayında yüzde 82,7 iken, 2022 Şubat ayında yüzde 71,7'ye geriledi.

Dış ticaret açığı OcakŞubat döneminde yüzde 183,3 arttı

OcakŞubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 183,3 artarak 6 milyar 408 milyon dolardan, 18 milyar 153 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 OcakŞubat döneminde yüzde 82,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 67,4'e geriledi.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Şubat 2022

Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Şubat ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

OcakŞubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 82,8 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Şubat ayında ara mallarının payı yüzde 82,8, sermaye mallarının payı yüzde 9,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,4 oldu.

İthalatta, 2022 OcakŞubat döneminde ara mallarının payı yüzde 83,4, sermaye mallarının payı yüzde 9,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 6,8 oldu.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 785 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 299 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 98 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 85 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 70 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,7'sini oluşturdu.

OcakŞubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 402 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 519 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 109 milyon dolar ile İtalya, 2 milyar 45 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 1 milyar 953 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,0'ını oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 858 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 176 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 835 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 60 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 58 milyon dolar ile Hindistan izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,4'ünü oluşturdu.

OcakŞubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 8 milyar 496 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 270 milyon dolar ile Çin, 3 milyar 275 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 339 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 780 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,8'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 4,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,2 arttı, ithalat yüzde 3,0 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 25,5, ithalat yüzde 44,6 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini yer alıyor. Şubat ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8'dir. OcakŞubat döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,9'dur. OcakŞubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,6'dır.

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 68,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,5'dir. OcakŞubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 65,6'dır. OcakŞubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Şubat ayında 18 milyar 836 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Şubat ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 artarak 18 milyar 836 milyon dolar, ithalat yüzde 42,4 artarak 26 milyar 460 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 116,0 artarak 3 milyar 530 milyon dolardan, 7 milyar 625 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Şubat ayında yüzde 81,0 iken, 2022 Şubat ayında yüzde 71,2'ye geriledi.

İhracat 2022 yılı OcakŞubat döneminde 35 milyar 514 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı OcakŞubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 35 milyar 514 milyon dolar, ithalat yüzde 46,4 artarak 53 milyar 290 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OcakŞubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 150,1 artarak 7 milyar 108 milyon dolardan, 17 milyar 776 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 OcakŞubat döneminde yüzde 80,5 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 66,6'ya geriledi.

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