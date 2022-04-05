Araştırma üniversitesi rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret

Kurumlararası iletişimin güçlenmesine ve iş birliği kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak üzere Erzurum’a gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldiler.

Misafirlerini Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversiteler arası iş birliklerinin ve gelecekte hazırlanacak projelerin istişare edilmesi açısından bu tarz ziyaretlere önem verdiklerini söyledi.

Üniversiteler arası kardeşlik ve dostluk bağının sorunsuz devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, birçok proje ve programla bir araya gelindiğine vurgu yaptı. Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi etiketi kazanmasıyla birlikte gücüne güç kattığını, bu gücü katma değere dönüştürerek topluma sunma konusunda da çalışmaların devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan akademisyenlerin her konuda öncü üniversite olma yolunda büyük emek harcadıklarını ifade etti.

Konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Rektör Çomaklı, bilimsel atılımlar ve ülke kalkınmasına fayda için tekrar bir araya geleceklerinin altını çizdi.

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