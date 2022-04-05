Aydemir ihracat rakamlarını değerlendirdi Aydemir: ‘Türk Milleti yüksek ahlaklı bir millettir’ Aydemir: ‘İhracattaki artış üretimi artırıyor’ Aydemir Merhum Türkeş’i rahmet niyazıyla andı Aydemir Doğu Anadolu Bölgesini örnek verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir ihracat rakamlarını değerlendirdi Aydemir: ‘Türk Milleti yüksek ahlaklı bir millettir’ Aydemir: ‘İhracattaki artış üretimi artırıyor’ Aydemir Merhum Türkeş’i rahmet niyazıyla andı Aydemir Doğu Anadolu Bölgesini örnek verdi

İHA

Aydemir ihracat rakamlarını değerlendirdi Aydemir: ‘Türk Milleti yüksek ahlaklı bir millettir’ Aydemir: ‘İhracattaki artış üretimi artırıyor’ Aydemir Merhum Türkeş’i rahmet niyazıyla andı Aydemir Doğu Anadolu Bölgesini örnek verdi

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ihracatta erişilen değerin ekonomiye yatırım, istihdam ve üretim olarak yansıyacağını, küresel sıkıntılara, Ukrayna krizine rağmen Türkiye’nin ekonomide büyüme sürecini kesintisiz biçimde sürdürdüğünü kaydetti.
Doğu Anadolu Bölgesi
İhracat rakamlarının iyi etüt edilmesi gerektiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, Doğu Anadolu Bölgesindeki illerin ihracatta yarışır hale geldiği, Bölgeden yapılan ihracat değerinin 285 milyon dolara ulaştığını kaydederek, ihracattaki pozitif gelişmenin tarım başta olmak üzere tüm sektörlerde üretimi tetiklediğini belirtti.
İhracat, Yatırım, İstihdam ve Üretim
Ülke ekonomisindeki yatırım ve ihracat ağırlıklı ekonomik büyümenin yabancı yatırımcıların da Türkiye’ye yönelme yoğunluğunu artırdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, aynı durumun illerdeki OSB’lerde de görüldüğünü, yeni yatırım alanları oluşturmak kaydında özellikle Doğu Anadolu Bölgesi illerinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
Aydemir İhracattaki Rekoru Paylaştı
2022 yılının ilk üç ayında ihracatta eşsiz bir mesafe alındığını aktaran Milletvekili Aydemir, Martta ihracat rakamlarının, ocak ve şubatta olduğu gibi yine bütün zamanların rekorunu kırdığına dikkat çekerek, "İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha iyi noktalara varırız. 3 aydır ihracatta eşsiz bir mesafe alındı." dedi.
Bütün dünyanın enflasyon sıkıntısı içinde bulunduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, "Dünyadan ayrı değiliz. Dünya ile beraberiz. Bu sıkıntılı hal her tarafa sirayet etti. Yine de buradan yol bulup rahat yürüyen bir ülkeyiz." diye konuştu.
Aydemir’den Muhalefete Gönderme
Devasa yatırımlara dudak büküp küçümseyenlerin hafta sonu Manisa Turgutlu'da belediye binasına ek prefabrik binanın açılışı için insanların sıraya girdiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Milletimiz 'ne dualı milletmişiz ki şu sıkıntılı zamanlarda iyi ki AK Parti, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız var' diyor." ifadelerini kullandı.
Aydemir Merhum Türkeş’i Andı
Milletvekili Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 4 Nisan 1997’de Hakkın rahmetine kavuşan MHP Kurucu Lideri Alparslan Türkeş’i rahmet niyazlarıyla yad etti. Merhum Türkeş’i; ‘Vatanını, milletini çok seven, mukaddesatı her türlü değerin üstünde tutan bir şahsiyet’ olarak takdim eden Milletvekili Aydemir, ‘O etnik kimlikleri asla inkar etmedi. Aksine hepsini yüreğine koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün her vesile ile vurguladığı Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet kararlılığını Rahmetli Türkeş de hayatına yansıtmış bir liderdi. Ondan çok şey öğrendik biz. Her türlü unsuruyla Milleti sevmenin milliyetçilik olduğunu öğrendik. ‘Başkasına düşmanlık yapmadan milletini ileri seviyelere taşımak, çağlar atlatmak milliyetçiliktir’, derdi. ‘ diye konuştu.
‘Önce ahlak’
Merhum Türkeş’in, ‘Ancak imanı kavi bir millet ayakta kalabilir, ahlakı yüksek bir millet ayakta kalabilir. Önce iman, önce ahlak. ‘ vurgusunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Öğretilerinin temeli buydu. O yüzden Başbuğ sıfatını da hakkıyla hak etmiş bir şahsiyettir. Merhum Türkeş’i vefatının 25’ınci yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennettir inşallah. Milliyetçi Hareket Partisi’ne, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere MHP camiasına başsağlığı diliyoruz. ‘ dedi.
Aydemir Gazetecilerin Sorularını Cevaplandırdı
Basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milletvekili Aydemir, Macaristan'daki genel seçimlerle ilgili bir soruya şöyle karşılık verdi: "Macaristan'da şunu gördük: Suni yapılarla bir yere varmak mümkün değil. Altı tane birbirine benzemez bir araya geliyor. Macar halkı tıpkı Türkiye'deki gibi bu yapılaşmaya 'dur' dedi. Türkiye, 2023'te buna benzer bir sonucu yaşayacaktır. Macaristan hükümeti TürkMacar ilişkilerine çok önem veriyor. Macaristan bizim için çok değerli. Macaristan'da sulh, sükun, gelişme, kalkınma ne kadar yükseğe çıkarsa bizde bundan o kadar mutlu oluruz. Macaristan hükümetini başarısından dolayı tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araştırma üniversitesi rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
YEREL HABERLER Araştırma üniversitesi rektörlerinden Atatürk ...
Dış ticaret verileri yayımlandı Erzurum’da bu yılın Şubat ayında 1 milyon 772 milyon dolar ihracat, 2 milyon 6 bin dolar ithalat olmak üzere toplam 3 milyon 776 bin dolar tutarında dış ticaret gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Dış ticaret verileri yayımlandı Erzurum’da bu yılın ...
Erzurum’da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Erzurum’da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe ...
Atatürk Üniversitesi dev projeye ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi dev projeye ev sahipliği yapacak
Karataş’tan stokçulara veryansın MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Fiyat istismarcılığını ticaretle izah etmeye kalkışmak, akıl tutulmasıdır”
YEREL HABERLER Karataş’tan stokçulara veryansın MHP Erzurum İl ...
40 ton tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER 40 ton tohum dağıtıldı
Teravih namazından evine dönerken otomobil çarptı
YEREL HABERLER Teravih namazından evine dönerken otomobil çarptı
Oltu polislerinden anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Oltu polislerinden anlamlı ziyaret
ETÜ Teknoloji Takımı NASA'nın düzenlediği yarışmada finale kaldı
YEREL HABERLER ETÜ Teknoloji Takımı NASA'nın düzenlediği yarışmada ...
Şehit annesine sürpriz jest
YEREL HABERLER Şehit annesine sürpriz jest
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak Erzurum’da Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekibi kuruldu
YEREL HABERLER Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde ...
DAG ile TUG arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER DAG ile TUG arasında iş birliği protokolü imzalandı
ETÜ’de Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER ETÜ’de Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi
Çiftçi dostu başkana, şeref belgesi
YEREL HABERLER Çiftçi dostu başkana, şeref belgesi
Başkan Uçar üniversiteli gençlere elleriyle iftar yemeği pişirdi Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ramazanın ilk gün iftarını Gez Mahallesi’nde öğrenci evinde kalan gençlerle açtı
YEREL HABERLER Başkan Uçar üniversiteli gençlere elleriyle iftar ...
Erzurum Kadın Kooperatifi, Erzurum Çarşı Pazar’da
YEREL HABERLER Erzurum Kadın Kooperatifi, Erzurum Çarşı Pazar’da
DAGC’den KUDAKA’ya ziyaret
YEREL HABERLER DAGC’den KUDAKA’ya ziyaret
Güçlü Türk kadınları anlatıldı
YEREL HABERLER Güçlü Türk kadınları anlatıldı
 'Gazi unvanı almak için devlet babayı mahkemeye vermeyiz'
YEREL HABERLER  'Gazi unvanı almak için devlet babayı mahkemeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.