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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesine ödül

İHA

Atatürk Üniversitesine ödül

Atatürk Üniversitesi ve Huawei arasında Mart2021 tarihinde imzalanan “Huawei ICT Talent Academy” anlaşması çerçevesinde öğrencilerin iş hayatına daha iyi hazırlanması ve güncel teknolojileri takip edebilmeleri amacıyla akademisyenler, öğrenciler ve Huawei birlikteliğiyle çeşitli faaliyetler yürütülerek bu faaliyetler aracılığıyla güçlü bir iş birliği oluşturuldu.
Bu güçlü iş birliğinin neticesinde Ankara’da düzenlenen Huawei Turkey Ecosystem Partner Summit 2022 toplantısında Atatürk Üniversitesine “Best Talent Partner of 2021” (2021'in En İyi Yetenek Ortağı) ödülü verildi.
Toplantıya katılarak üniversite adına ödülü alan Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörü ve Huawei ICT Talent Üniversite yetkilisi Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, öğrencilerin iş hayatına hazırlanması, sektörün istediği yeterliliklere sahip olmalarıyla mümkün olabileceğini söyledi.
Üniversite sıralarında verilen akademik bilgilerin üzerine sektörün öncü firmalarından olan Huawei ile yapılan iş birlikleri sonucunda eklenen bilgiler ve sağlanan ücretsiz sertifika imkanlarıyla öğrencilerin iş hayatına daha hazır ve etkin bireyler olarak başlayabilmelerine katkıda bulunmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Çavuşoğlu, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.
“Bilgi Alışverişi Yoğun Bir Şekilde Devam Ediyor”
2020 yılının ikinci yarısında Türkiye’de de aktifleştirilen Huawei ICT Academy programı çerçevesinde 20 üniversite ile ortaklık kurulduğunu ve bunlardan birinin de Atatürk Üniversitesi olduğunu hatırlatan Huawei Türkiye temsilcisi Ömer Faruk Şahin, öğrencilere ulaşılmaya başlandığını ve bu doğrultuda iki kurum arasında önemli bir iş birliği sürecinin başladığını aktardı. Ortaklık anlaşmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen bilgi alışverişinin oldukça yoğun olduğunu belirten Şahin, Atatürk Üniversitesinin ortak çalışmalara yönelik göstermiş olduğu ilgiden dolayı ICT Academy sertifikasını takdim ettiklerini söyledi.
Ödül töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret ederek üniversite adına aldığı ödülü takdim eden Çavuşoğlu, Atatürk Üniversitesi adını her platformda duyurmanın çabası içerisinde olduklarını aktardı.
“Kazanacakları Bilgi ve Beceriyi Dünyanın Her Yerinde Kullanabilecekler”
Araştırma Üniversitesi unvanıyla ülke yükseköğretimine hizmet etmeye devam eden Atatürk Üniversitesinin, dünya üniversitesi olma hedefi doğrultusunda yaptığı ulusal ve uluslararası iş birliklerinin meyvelerini vermeye devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, ülkemizin 11. Kalkınma planında da yer alan 5G, IoT ve Ağ teknolojileri gibi alanlarda yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Rektör Çomaklı: “Huawei ile başladığımız iş birliğini derinleştirerek devam ettiriyoruz. ICT Akademi çerçevesinde üniversitemiz mensuplarının faydalanacağı birçok çalışmayı yakın zamanda uygulamaya koymayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, başlaması planlanan eğitimleri tamamlayıp sertifikalarını almaları durumunda yapay zekâ, siber güvenlik, 5G ve bilgisayar ağları gibi konularda donanımlı hale gelecekler, kazanacakları bilgi ve beceriyi dünyanın her yerinde kullanma imkânına kavuşacaklar” şeklinde konuştu.
Huawei’ye ve emeği geçen tüm akademisyenler ile programa katılan öğrencilere teşekkür eden Rektör Çomaklı, üniversite tarafından sanayiye yönelik iş birliklerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

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