Erzurum’un teşvikli yatırım payı yüzde 6.7’ye çıktı

Erzurum’un içinde bulunduğu, 5 coğrafi bölgeden 16 ilin yer aldığı 5’inci teşvik bölgesinde, ilin 2022 Şubat ayı teşvikli yatırım payı yüzde 5,55, 2022 OcakŞubat 2021 dönemi teşvikli yatırım payı yüzde 5,17, 20012022 dönemi teşvikli yatırım payı ise yüzde 6,73 oldu

5. Bölge Verileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2022 yılı Şubat ayı yatırım teşvik belgesi verilerini paylaştı. Erzurum’un içinde yer aldığı 5’inci Teşvik Bölgesinde 2022 Şubat ayında 54, 2022 Ocak Şubat ayları içinde ise 116, 2001 2021 sürecinde ise 7 bin 146 yatırım teşvik belgesi aldı.

Erzurum’un Bölge Payları

DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan hesaplamalarda, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat’la birlikte 16 ilin yer aldığı bölgede Erzurum’un teşvikli yatırım sayısı payı 20012022 bütününde yüzde 6,73 olarak kaydedildi.

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