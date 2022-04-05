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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Valisi Memiş, şehit ailesine konuk oldu

İHA

Erzurum Valisi Memiş, şehit ailesine konuk oldu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Şehit Piyade Er Sezai Eşkioğlu'nun baba ocağına misafir oldu. İftarını aile ile açan Vali Memiş, "Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Allah bizleri şehitlerimize mahcup etmesin" dedi.
Vali Memiş, Hakkari'nin Derecik ilçesinde 2019 yılında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Er Sezai Eşkioğlu'nun merkez Yakutiye İlçesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti. İftar öncesi aile mensuplarıyla bir araya gelerek, Ramazan Ayını tebrik eden Memiş, acıların paylaşılarak azaldığını kaydetti.
Memiş, "Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Sizler şehidimizin bize emanetisiniz. Allah bizleri şehitlerimize mahcup etmesin. Bizler de her daim onlara layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Emniyetimiz ve jandarmamızla memleketimizin bölünmez bütünlüğü ve vatandaşımızın mutluluğu için gayret ediyoruz. " ifadelerini kullandı.
İftar yemeğinin ardından şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Kuranı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.
Memiş'e İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş eşlik etti.

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