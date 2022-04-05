177. yıl klibi hem duygulandırdı hem hüzünlendirdi

Erzurum Emniyet Müdürlüğünce Emniyet teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü anısına hazırlanan klip hem duygulandırdı hem de hüzünlendirdi.

Tarihi Erzurum tabyaları, Nene Hatun, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, polis uygulamaları ile operasyon görüntülerinin yer aldığı çalışmada şehit ziyaretleri ve törenleri gururu ve hüznü birleştirdi.

Toplum destekli uygulamalarla halkı bilinçlendirmeye yönelik yapılan çalışmaların yer aldığı klipte polisin zor şartlar altında yaptığı operasyonel çalışmalara da yer verildi.

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