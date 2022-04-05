Bacadaki yuvanın yeri, leylekler göç edince değiştirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bacadaki yuvanın yeri, leylekler göç edince değiştirilecek

DHA

Bacadaki yuvanın yeri, leylekler göç edince değiştirilecek


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da Ayşe Aslan bir süre önce satın aldığı müstakil evin tandır bacasında leyleklerin yaptığı yuvanın kaldırılmasını istedi. Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Kurulu'ndan görüş olan veterinerleriyle durumu inceleyen Yakutiye Belediyesi, leyleklerin çiftleşme dönemine girmesi nedeniyle, yuvanın yerinin göç dönemleri olan ekim ayından sonra değiştirilmesine karar verdi. Bu arada, harap durumda olan tandır bacasının, yuvanın güvenliği için güçlendirileceği bildirildi. 
Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Ortuzu Mahallesi'nde iki çocuğu ile yaşayan Ayşe Aslan, yıllardır kullanılmayan müstakil bir evi satın aldı. Aslan, evin tandır bacasında leyleklerin yaptığı yuvanın kaldırılması için Yakutiye Belediyesi'nden yardım istedi. Aslan'ın evine giden ekipler, vinç ve dron ile yuvanın içine baktıklarında yumurta olmadığını gördü. Yuvanın taşınıp, taşınmayacağı için Milli Parklar ve yaban Hayatı Koruma Kurulu ile görüşüldü. Alınan karar üzerine leylekler, göç edene kadar yuvalarının taşınamayacağına hatta sağlamlaştırılmasına karar verildi.
Eşi bir süre önce vefat eden iki çocuk annesi Ayşe Aslan'ın evi geçen yıl satın aldığını, kışın Erzurum'da yazın da bu evde yaşayacağını söyleyen komşularından Mehmet Çobanoğlu, "Leylekler 20 yıldır köyümüze yuva yaparlar. Birkaç yıldır boş olan bu evin tandır damına yuva yaptılar. Ama Ayşe Aslan burayı satın aldı. Mecbur tandır evini kullanacak. Bu nedenle yuvanın naklini istedi. Belediye ekipleri de gelip kontrol etti. Sanırım taşınmayacak" diye konuştu.
YUVANIN YERİ EKİMDE DEĞİŞECEK
Yakutiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Resul Dağdelen de şunları söyledi:
"Burası Yakutiye ilçesine bağlı Ortadüzü Mahallesi. Bu evi satın alan vatandaşın tadilat yapmak istiyor. Bizi arayarak leylek yuvası olduğunu söyledi. Leylek yuvasının kaldırılması talebinde bulundu. Biz de, Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma kurulu ile görüştük. Veteriner arkadaşlar yuvayı kontrol ettiler. Yuvada leylek olduğunu söylediler. Biz de bugün gelerek yuvada incelemede bulunduk. Veteriner arkadaşımız şu an yuvaya müdahale edemeyeceğimizi, hayvanın çiftleşme dönemine girdiğini, ancak ekim ayında yuvayı terk ettikten sonra, göç ettiklerinde yuvanın yerini değiştirebileceğimizi söylediler. Ev sahibi tandırı kullanmak istiyor. Orada leylek yuvası bulunduğu için herhangi bir müdahalede bulunamıyorlar. Veteriner arkadaşlarla ortak görüş doğrultusunda ekim ayında yuvanın yerini değiştireceğiz. Şu anda da yuvadan dolayı tandır bacası biraz eğilmiş, yuvanın ağırlığını sanırım kaldıramıyor. Biz de bunu sağlamlaştırmak adına çalışmalar yapacağız. Yuvayı ekim ayına kadar güvenlik altına alacağız. Daha sonra yuvanın yerinin değiştirilmesi konusunda müdahale edeceğiz." (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-04-05 12:30:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

177. yıl klibi hem duygulandırdı hem hüzünlendirdi
YEREL HABERLER 177. yıl klibi hem duygulandırdı hem hüzünlendirdi
Erzurum Valisi Memiş, şehit ailesine konuk oldu
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, şehit ailesine konuk oldu
Erzurum’un teşvikli yatırım payı yüzde 6.7’ye çıktı
YEREL HABERLER Erzurum’un teşvikli yatırım payı yüzde 6.7’ye çıktı
Judoda Analig heyecanı sona erdi
YEREL HABERLER Judoda Analig heyecanı sona erdi
Atatürk Üniversitesine ödül
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesine ödül
Aydemir ihracat rakamlarını değerlendirdi Aydemir: ‘Türk Milleti yüksek ahlaklı bir millettir’ Aydemir: ‘İhracattaki artış üretimi artırıyor’ Aydemir Merhum Türkeş’i rahmet niyazıyla andı Aydemir Doğu Anadolu Bölgesini örnek verdi
YEREL HABERLER Aydemir ihracat rakamlarını değerlendirdi Aydemir: ...
Araştırma üniversitesi rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
YEREL HABERLER Araştırma üniversitesi rektörlerinden Atatürk ...
Dış ticaret verileri yayımlandı Erzurum’da bu yılın Şubat ayında 1 milyon 772 milyon dolar ihracat, 2 milyon 6 bin dolar ithalat olmak üzere toplam 3 milyon 776 bin dolar tutarında dış ticaret gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Dış ticaret verileri yayımlandı Erzurum’da bu yılın ...
Erzurum’da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Erzurum’da PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe ...
Atatürk Üniversitesi dev projeye ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi dev projeye ev sahipliği yapacak
Karataş’tan stokçulara veryansın MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Fiyat istismarcılığını ticaretle izah etmeye kalkışmak, akıl tutulmasıdır”
YEREL HABERLER Karataş’tan stokçulara veryansın MHP Erzurum İl ...
40 ton tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER 40 ton tohum dağıtıldı
Teravih namazından evine dönerken otomobil çarptı
YEREL HABERLER Teravih namazından evine dönerken otomobil çarptı
Oltu polislerinden anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Oltu polislerinden anlamlı ziyaret
ETÜ Teknoloji Takımı NASA'nın düzenlediği yarışmada finale kaldı
YEREL HABERLER ETÜ Teknoloji Takımı NASA'nın düzenlediği yarışmada ...
Şehit annesine sürpriz jest
YEREL HABERLER Şehit annesine sürpriz jest
Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde afetlerde görev alacak Erzurum’da Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekibi kuruldu
YEREL HABERLER Güvenlik korucuları ihtiyaç duyulması halinde ...
DAG ile TUG arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER DAG ile TUG arasında iş birliği protokolü imzalandı
ETÜ’de Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER ETÜ’de Kütüphaneler Haftası etkinliği düzenlendi
Çiftçi dostu başkana, şeref belgesi
YEREL HABERLER Çiftçi dostu başkana, şeref belgesi
Başkan Uçar üniversiteli gençlere elleriyle iftar yemeği pişirdi Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ramazanın ilk gün iftarını Gez Mahallesi’nde öğrenci evinde kalan gençlerle açtı
YEREL HABERLER Başkan Uçar üniversiteli gençlere elleriyle iftar ...
Erzurum Kadın Kooperatifi, Erzurum Çarşı Pazar’da
YEREL HABERLER Erzurum Kadın Kooperatifi, Erzurum Çarşı Pazar’da
DAGC’den KUDAKA’ya ziyaret
YEREL HABERLER DAGC’den KUDAKA’ya ziyaret
Güçlü Türk kadınları anlatıldı
YEREL HABERLER Güçlü Türk kadınları anlatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.