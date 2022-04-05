Tandır bacası leyleklere yuva oldu Ekipler leylekler için harekete geçti

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Ortadüzü köyünde bir eve ait tandır bacası leyleklere yuva oldu. Tandır bacasının tehlikeli yer olmasından dolayı ekipler leyleklerin yuvasını taşımak için harekete geçti.

Yakutiye'nin Ortadüzü köyüne 20 yıldır gelen leylekler bu sefer bir evin tandır bacasına yuva yaptı. Evde tandırın yakıldığını ve bacanın tehlikeli olduğunu gören vatandaşlar durumu Yakutiye Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerin ve veteriner hekim tarafından yapılan inceleme sonucu leyleklerin çiftleşme döneminde olduğu için yuvalarının başka bir yere taşınmamasına karar verildi. Leyleklerin bacaya yaptığı yuva ise görenleri hayrete düşürdü.

Ortadüzü köyünden Burhan Seferoğlu, “Her sene gelirler leylekler. Önceden direk üzerinde yaparlardı yuvalarını, direk yıkılınca evin bacasına yaptılar. Ev boştu, şimdi aldılar evi kullanmaya başladılar” dedi.

Köylülerden Mehmet Çobanoğlu ise, “Tandır evi orası tandırı yakarsa yuva yanar. Ayşe Aslan’a ait ev. Genellikle bayramda geliyor buraya. Tandırı yakarsa eğer o yuva da yanar. O yüzden şu anda kullanamaz orayı” diye konuştu.



“Yuvayı en erken Ekim ayında taşıyabiliriz”

Leyleklerin çiftleşme dönemi girdiklerinden dolayı yuvayı taşıyamadıklarını ifade eden Yakutiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Resul Dağdelen, “Vatandaşımızın talebi doğrultusunda burada leylek yuvasının kontrolünü gerçekleştirdik. Öncesinde tabii ki Milli Parklar Yaban Hayatı Koruma Kurulu ve veteriner ekiple biz yuvada inceleme yaptık. Onların görüşleri doğrultusunda burada leylek yuvasına dokunamayacağımızı, şu anda çiftleşme dönemine girdiklerini ancak Ekim ayında yuvayı terk ettiklerinde yuvayı taşıyabileceğimizi söylediler. Öncesinde biz yuvayı kontrol ettik ve yuvayı sağlamlaştırmak adına acaba neler yapabiliriz? Onun incelemesinde bulunduk. Ekim ayına kadar yuvada sağlamlaştırma çalışması yapacağız. Daha sonra vatandaşın isteğini yerine getirip yuvayı daha güvenli bir yere taşıyacağız. Evde tadilat yapmak istiyor. Lakin yuva bizim inancımıza göre hani leylek yuvasını bozmak iyi değildir. Vatandaş da buna binaen yuvaya dokunmak istememiştir. Biz de talepte bulundu. Biz de ilgili milli parklarla görüştük. Durum hakkında bilgi aldık. Onlarla inceleme doğrultusunda yuvayı Ekim ayında değiştirebileceğimizi. Şu anda hayvanların tam göç döneminde olduğunu ve çiftleşme döneminden dolayı müdahale edemeyeceğimizi söylediler. Ondan dolayı Ekim ayında yuvaya müdahale edeceğiz. Şu anda gerekli kontrolleri yaptık. Biz de tabii ki Yakutiye Belediyesi olarak yuvayı sağlamlaştıracağız. Baca biraz eğilmiş durumda. Bacayı sağlamlaştırıp hayvanlar göç edene kadar güvenli hale getireceğiz yuvayı. Şu anda yumurta yok. Lakin veteriner arkadaşımızın kontrol neticesinde çok kısa bir zamanda yumurtlayacağını söyledi. Bundan dolayı yeni bir yuvaya yani yuvayı taşımaya kalktığımızda o yuvaya gitmeyeceğini söyledi. Bundan dolayı Ekim ayında inşallah yuvaya müdahale edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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