Erzurum’da şeker pancarı üretimi değerlendirme toplantısı

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Erzurum Valisi Okay Memiş Başkanlığında 'Şeker Pancarı Üretimi Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de katıldığı programda, çiftçiler taleplerini fabrika yetkililerine iletti.

Toplantıda konuşan Vali Memiş, "İlin valisi olarak şeker fabrikasının ve şeker pancarı üreticimizin kar etmesini sağlamak benim görevlerimin arasındadır." dedi.

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