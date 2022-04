Erzurum'da ramazan ayında atadan kalma kuyruklar

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da vatandaşlar, ramazanda iftar sofralarının olmazsa olmazı pide, kıyma, su ve tel kadayıf için kuyruğa girerek saatlerce sıra bekliyor. Bu kuyrukların kendilerine atalarından kaldığını söyleyen Osman Kızılkaya, "Ramazanda bu bir Erzurum geleneğidir. Sofraların olmazsa olmazı kadayıf dolması tatlısı için kadayıfçıda, yumurtalı ve susamlı pide için fırında, Et ve Süt Kurumu önünde kıyma ve çeşmede de su kuyruğuna gireriz. Burada hem vakit geçer hem de sohbet ederiz. Atalarımızdan, dedelerimizden böyle gördük. Bunu devam ettiriyoruz" dedi.

Kentte ramazan ayı boyunca ayran aşı çorbası, pastırmalı ve yumurtalı kıyma ile kadayıf dolması ve çeşmelerden doldurulan buz gibi su vatandaşlar tarafından çokça tüketiliyor. Öğleden sonra iftar hazırlığına başlayan vatandaşlar, ilk olarak kasap ya da Et ve Süt Kurumu'nda kuyruğa girip kıyma ile kadayıfçıdan tel kadayıf alıp eve bırakır. Ardından araçla Erzurum'a 5 kilometre uzaklıktaki Paşapınarı çeşmesinden doldurduğu suyu eve bıraktıktan sonra son olarak fırına gider. Burada ekmek ustasına tarif ettiği tırnaklı, göbekli, susamlı veya yumurtalı ekmeğinin siparişini verip sırasını bekler.

Erzurum'a 5 kilometre uzaklıktaki Paşapınarı çeşmesine otomobili ile giderek evine bidonlara doldurduğu suyu taşıyan Yusuf Başıbüyük, "Buranın suyu çok kaliteli ve lezzetli. Ramazanda iftarımızı bu suyla açmak için istisnasız 4 yıldır su taşıyoruz. Ramazan ayının bereketinden kaynaklanan bir durum. İnsanlar biraz vakit geçirip, çocuklarına da bu geleneği gösteriyor. Altı damacana 5 tane de küçük testi doldurdum. Bu sudan çeşmeye gelme imkanı olmayan komşu ve yakınlarıma da veriyorum" diye konuştu.

Ramazan sofralarının olmazsa olmazlarından biri kadayıf dolması tatlısı için kadayıf satan iş yerinin önünde sıra bekleyen Ekrem Uçan, "İki yıldır pandemi dolayısıyla kuyruklara giremiyorduk. Bugünleri çok özlemişiz. Bu bizim gelenek, göreneğimiz. Erzurum'a özgü bir şey olsa gerek. Biz büyüklerimizden öyle gördük, hep böyle sıra bekler, vakit geçiririz. Biz de çocuğumuzu getirdik görsün, bizden öğrensin, nesilden nesle yürüsün gitsin bu şekilde" ifadesini kullandı.

Fırında ekmek kuyruğunda bekleyen Osman Kızılkaya, özel olarak yaptırılan pide ve ekmeğin eve sıcak ulaştırılmasının önemli olduğunu, kendisinin göbekli ekmeği tercih ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Ramazanda kuyruklar Erzurum geleneğidir. Genelde bu böyledir. Kadayıf kuyruğu, pide kuyruğu, su da aynı yani bizim rutinimiz bu ramazanlarda. Atalarımızdan, dedelerimizden böyle gördük. Biz de devam ettiriyoruz. Tabi vakit geçirme olayı da var müsait olanlar için, zaman öldürmek için. Şu an çocuklarımız yanımızda değil ama olsalar tutup kollarından getiriyoruz, onlar da bu ortamı görüyorlar. Fırında özel yaptırdığımız pideyi tam ezan okunduğunda eve götürmeye çalışırız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

