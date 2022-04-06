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Aydemir: ‘Hakkı üstün tutan bir davanın mensubuyuz’ Aydemir: ‘Milletiyle istişare eden bir Cumhurbaşkanımız var’ Aydemir: ‘Milli irademiz mazlum milletlere örnek oldu’ Aydemir: ‘Aleme nizam veren bir milletiz’

İHA

Aydemir: ‘Hakkı üstün tutan bir davanın mensubuyuz’ Aydemir: ‘Milletiyle istişare eden bir Cumhurbaşkanımız var’ Aydemir: ‘Milli irademiz mazlum milletlere örnek oldu’ Aydemir: ‘Aleme nizam veren bir milletiz’

AK Parti Milletvekili Aydemir, milletin siyasi partileri hizmet etmesi için iktidara taşıdığını, AK Parti'nin de bu duygu ve gaye ile iktidara gelerek millete hizmet ettiğini berterek, ‘AK Parti ve Cumhur İttifakı milletin sesidir’ vurgusunda bulundu.
Aydemir Siyaset Ve Ekonomi Gündemini Ele Aldı
AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin notlar düştü. AK Parti’nin milli iradenin ifadesi olduğuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Biz hakkı, adaleti üstün tutan ve her daim hakkı dillendiren bir davanın temsilcileriyiz. Bizden daha demokrat olan başka bir oluşum yoktur. ‘ dedi.
‘Cumhurbaşkanımızın millet yüreğinde özel bir yeri var’
Milletvekili Aydemir, ‘Milletiyle istişare eden bir cumhurbaşkanımız var. Farkımız budur. Ve milletimiz bunu görüyor ve biliyor. O yüzden de yüreğinde çok özel bir yer ayırmıştır Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Davaya. ‘ diye konuştu.
Ak Dava Ve Vizyoner Yapı
AK Partinin vizyoner bir yapısı olduğu, milletin daha müreffeh geleceği için plan, program ve projeler üreterek bunları yatırıma ve reforma dönüştürerek hayata geçirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, Vizyon 2023 hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldığı, şimdi gündemde Vizyon 2053’ün yer aldığını ifade etti.
Aydemir’den 15 Temmuz Hatırlatması
Türk Milletinin ve onun emsalsiz iradesinin küresel boyutta mazlum milletlere örnek olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Eğer Macaristan’da, eğer Pakistan’da demokrasiye kastedenlere karşı dimdik ayakta duran bir kamuoyu varsa, millet yapısı varsa o Büyük Türk Milleti, aziz milli irademiz sayesinde olmuştur.15 Temmuz’daki duruşumuz bütün mazlum milletlere örnek olmuştur.
Biz hep söyledik, aleme nizam veren bir milletiz. Şimdi de alemi niza halinden çıkarıp muntazam halde nizam verir bir noktaya taşıyoruz. ‘ kaydını düştü.
Aydemir Macaristan’ı Örnek Verdi
Macaristan’da seçimi kazanan Viktor Orban’a karşı 6 partinin ortak aday çıkardığı, ortak aday Péter MrkiZay’in seçimi kaybettiği ve Orban’ın temsil ettiği birliğin seçimi kazandığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, milletin benimsemediği suni yapıların her zaman kaybetmeye mahkum olacağını söyledi. Milletvekili Aydemir, Türkiye’de de 6 partinin oluşturduğu suni yapının da aynı akibete uğrayacağını belirtti.
Aydemir Cumhur İttifakı Belediyeleriyle CHP’li Belediyeleri Karşılaştırdı
‘Ulaşım sembolik fiyatlarla olacak diyen İstanbul Belediye Başkanı seçimlerden önce verdiği sözlerin birini dahi yapamadı‘ diyen Milletvekili Aydemir basın toplantısında buna vurgu yapıp
AK Parti ve MHP’li belediyelerle CHP yönetimindeki belediyelerin zam karşılaştırmasını yaptı. Aydemir, ‘Sonuç: ‘CHP demek aldatma demek! Vesselam. ‘ paylaşımında bulundu.
Milletvekili Aydemir, hükümet bütün dünyanın gıpta ile baktığı yatırımlar gerçekleştirirken, muhalefetin prefabrik yapıların açılışıyla övündüğünü söyledi.
Ulaştırmada Çağlarüstü Yaklaşım
AK Parti'de büyük bir vizyon olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, sağlıktan, ulaşıma hemen hemen her alanda önemli başarılara imza attıklarını kaydetti. Bakanlıkların 2053 vizyonu hazırlıkları içinde olduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 38 bin kilometre bölünmüş yol yapmak, havaalanı bulunan il sayısını 60'ün üzerine çıkarmak ve hızlı trenin gittiği illerin sayısını arttırmak için çaba harcadığını anlattı.
‘Bizden daha fazla demokrat davranan da yoktur’
Altı muhalefet partisinin toplantılarını anımsatan Milletvekili Aydemir, kurulan masanın suni bir masa olduğunu ve buradan bir sonuç çıkmayacağını belirtti. Hakkı ve Adaleti üstün tutan bir davanın müntesibi olduklarını belirten Aydemir, "Bizden daha fazla demokrat davranan da yoktur. Muhalefet partilerin içyapısını biliyoruz. Yakın zamanda görevden alınan bir partinin genel başkan yardımcısı, görevden alındığını medyadan öğrendiğini açıkladı. Demokrasiye sürekli vurgu yapan bir genel başkan tarafından bu siyasetçinin üstü çiziliyor. Oysa bizim Cumhurbaşkanımız her şeyi istişare ile yapıyor. Fark burada, millet bunu görüyor ve Cumhurbaşkanımıza yüreğinde özel bir yer ayırıyor." diye konuştu.
Aydemir Avukatlar Gününü Kutladı
Basın toplantısında Avukatlar Günü dolayısıyla kutlamada bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Avukatlar savunmanın çok esaslı umdesi. Adaletin tecellisini sağlayan ve hakhukuk sahasının olmazsa olmazı olan Avukatlarımızın gününü kutluyoruz. ‘ dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Avukatlara dönük iyileştirici çabalarına vurguda bulunan Milletvekili Aydemir, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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