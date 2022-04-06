Cadde ve sokaklarda bahar temizliği

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Uzun ve zor geçen kış aylarının ardından bahar mevsimine girilirken Aşkale Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde bahar temizliği yaptı.

Zor ve uzun bir kışın ardından Aşkale ilçe merkezi itfaiye ve su tankerlerinin yardımıyla yıkandı.

Bahar temizliği çerçevesinde merkezi cadde ve kaldırımlar olmak üzere ilçe genelinde çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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