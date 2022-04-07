Anadolu’nun zirvesinde ortak kamp

Türkiye Genç Milli Boks Takımı, Azerbaycan ve Cezayir ile birlikte Erzurum’da ortak kamp yapıyor. Sporcular Anadolu’nun zirvesinde kamp yapmaktan oldukça mutlu.

Türkiye Boks Federasyonu, Azerbaycan ve Cezayir Boks Federasyonlarının işbirliği ile Erzurum’da Genç Milli Takımlar üçlü kamp yapıyor.

18 Mart’ta başlayan ve 10 Nisan 2022 tarihine kadar sürecek olan Genç Milli Boks Takımı üçlü kampı oldukça verimli geçiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Kamp Merkezi’nde konaklayan ve KYK Spor Salonu’nda her gün 16:0018:00 saatleri arasında kamp yapan genç boksörler Erzurum’da kamp yapmaktan oldukça mutlu.

Erzurum’dan iki boksör yer alıyor

Erzurumlu Antrenör Mustafa Kalkan ile Turgut Dereköylü ve Serdar Bozer yönetimindeki Genç Milli Boks takımında Erzurum’dan iki sporcu da yer alıyor. 51 kiloda Selahattin Çinibulan ile 75 kiloda Muhammet Furkan Karadağ Ayyıldızlı takımda kalıcı olmak için çalışıyor.

Gözgeç ve Öztürk ziyaret etti

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de Türkiye, Azerbaycan ile Cezayir genç milli takımlarının yaptıkları ortak kampı ziyaret ederek çalışmalar hakkında teknik heyetten bilgi aldılar. Sporcular ve antrenörler kampın çok iyi geçtiğini ifade ettiler.

Avrupa şampiyonasına katılacak

Genç Milli Boks Takımı Antrenörü Mustafa Kalkan, Erzurum kampında yapılacak olan müsabakalarda boks milli takımın belirleneceğini belirterek, “Burada yapacağımız kampın ardından Genç Milli takımımız kadrosu belli olacak. 13 Mayıs’ta Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na katılacağız” diye konuştu.

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