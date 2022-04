Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Polis Haftası mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesaj yayımladı.

Başkan Tanfer, yayımladığı, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı kutluyorum.

Türk Polis Teşkilatı bu yıl 177 yaşına giriyor. 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul’da kurulan Polis Teşkilatımız kurulduğu günden bugüne huzurumuz ve güvenliğimiz için görevini azimle sürdürmüş, Zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor ve onurlu görevlerini büyük bir özveriyle, azimle yerine getiren tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlıyorum.

Vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmayan ve güvenle yaşamımızı devam ettirebilmemiz için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensuplarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Türk Milleti de Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya devam etmektedir. Vatanı ve milleti uğruna canlarını veren Polis Teşkilatı mensuplarının anlamlı gününü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyor, kahraman polislerimizin ve emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.