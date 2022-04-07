Tekne orucu tutan çocukların iftar heyecanı

Erzurum Yakutiye Belediyesi tarafından Erzurum’da gelenek haline gelen tekne orucu tutan 48 yaş grubu çocuklara iftar programı düzenlendi. İftar programına katılan çocuklar maskotlarla doyasıya eğlendi.

Anadolu'nun eski ve köklü geleneklerinden olan tekne orucu, on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesi ''tekne orucu'' olarak adlandırılıyor. Yakutiye Belediyesi ve Erzurum İl Müftülüğü tarafından 48 yaş grubu 500 çocuğa iftar programı düzenlendi. İftar programında Karagöz, Hacivat, Nasreddin Hoca gibi maskotlarla doyasıya eğlenen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Program’da konuşma yapan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, “Bu organizasyonu düzenlemekten çok mutluyuz. Anadolu’nun çok kadim bir kültürüdür tekne orucu. Bu vesileyle bizde 48 yaş grubundaki 500’e yakın çocuğumuzla bir araya gelerek geleneği sürdürmeye çalıştık. Çocuklarımıza oruç ibadetinin farkındalığını oluşturduk” diye konuştu.

Genç Sada Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Bölge Yarışması’nda birinci olan Erzurum Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İrfan Dönmez’in ezan okumasıyla çocuklar oruçlarını açtı.

İftarlarından sonra da katılım sağlayan 500’e yakın çocuk doyasıya eğlendi.

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