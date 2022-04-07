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Aydemir Erzurum değerlerini gündeme getirdi Aydemir: ‘Bizim adayımız Sayın Cumhurbaşkanımızdır’ Aydemir: ‘6’lı yapı seçime girmeden darmadağın olacak’ Aydemir Şehit Gazetecileri rahmetle andı

İHA

Aydemir Erzurum değerlerini gündeme getirdi Aydemir: ‘Bizim adayımız Sayın Cumhurbaşkanımızdır’ Aydemir: ‘6’lı yapı seçime girmeden darmadağın olacak’ Aydemir Şehit Gazetecileri rahmetle andı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ‘Öldürülen Gazeteciler Günü’ eski adıyla ‘Şehit Gazeteciler Günü’ dolayısıyla görev başında hayatlarını kaybeden gazetecileri rahmet niyazıyla andı.
Tivnikli Hacı Faruk Efendi’ye Vefa
Basın toplantısında Erzurum değerlerini gündemde tutan Milletvekili Aydemir, Erzurum’un mümtaz İslam alimlerinden Tivnikli Hacı Faruk Efendi’yi yad ederek, mukaddesat odağında özel dikkat ve hassasiyet gösteren kanaat önderlerinin topluma ufuk çizdiğini kaydetti.
Aydemir Siyasi Tespitlerini Paylaştı
Milletvekili Aydemir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine ilişkin, "Yarın bir başkası Ekrem İmamoğlu'nu, bir başkası başka isim dillendirecek, bu yapı, daha seçime girmeden darmadağın olacak." dedi.
Özdağ’ın Sözleri
Milletvekili Aydemir, “Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem İmamoğlu mu olsun, Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun. 'O mu olsun, o mu olsun' derken içeriden uç veren bir hal. Ümit Özdağ'ın partisi, Millet İttifakı'nda değil biliyorum ama belli ki orayla ilintilendirilmek istenen bir yapı içerisinde” dedi.
Aydemir’den Kutlama
Milletvekili Aydemir, Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Anadolu Ajansının ayrıcalıklı bir yeri olduğunu ifade eden Aydemir, "Yaptıkları haberlere bakıyoruz; hakkı, hakikati dillendirme, hakikatin üstünü açma adına ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Kılı kırk yaparak haber yapıyorlar. Anadolu Ajansı, 102 yıldır hakkıyla vazifesini yapıyor." diye konuştu.
Aydemir’den Gerçek Gazetecilik Tarifi
Sosyal medya, internet medyası gazeteciliği çıktığını anlatan Aydemir, "Onların yaptığı uyduruk işler, bütün bir gazeteci camiasına mal ediliyor. Bu da beni üzüyor." ifadelerini kullandı. Gerçek gazeteciler ile sosyal medyada ifsad haberciliği yapanların; sahada olanla, masa başında haber kurgulayanların birbirinden ayrı tutulması gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Gerçek gazeteciler yazılı, görsel zeminde emeklerini ortaya koyanlar, iftira, bühtan ve karalamaya tenezzül etmeden halkı aydınlatmaya çalışanlardır. Toplumu kamu adına gerçeklik ekseninde bilgilendirenlerdir. ‘ kaydını düştü.
‘Şehit gazetecileri minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz’
“Öldürülen Gazeteciler Günü” mesleğin hakkını verirken hayatlarını feda edenleri bir daha hatırlamamızı sağlıyor.’ diyen Milletvekili Aydemir, Şehit gazeteciler Kemal Fedai Coşkuner, İlhan Darendelioğlu, İsmail Gerçeksöz, Cengiz Akyıldız kaydında, milleti aydınlatma, bilgi sahibi yapma uğruna yaşamlarını kaybeden gazetecileri rahmetle andı.
‘Onlar Bize Ufuk Çizmeye Devam Edeceklerdir’
Milletvekili Aydemir’in basın toplantısında yine Erzurum’un değerleri vardı. Milletvekili Aydemir, hal ve ilim ehli, kanaat önderi Tivnikli Hacı Faruk Efendi’yi darı ukbaya hicretinin 69’uncu yılında rahmet niyazlarıyla anarak, ‘İlmi, hayat üslubu ile toplumu milli ve manevi mukaddesata yoğunlaştıran, güzeli, doğruyu ve iyiyi göstererek halkı irşad eden Tivnikli Hacı Faruk Efendi ve diğer kanaat önderlerimizin mesajları bize yol göstermeye devam edecektir. ‘ dedi.
6’lı Yapının Aday Tartışması
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine ilişkin değerlendirmesi istenen Aydemir, şunları kaydetti: "Kuvvetle muhtemel, Millet İttifakı içinde bu tartışmalar yaşanıyordur. Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem İmamoğlu mu olsun, Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun. 'O mu olsun, o mu olsun' derken içeriden uç veren bir hal. Ümit Özdağ'ın partisi, Millet İttifakı'nda değil biliyorum ama belli ki orayla ilintilendirilmek istenen bir yapı içerisinde. Kendi gönlünden geçen bir ismi dillendiriyor ama bu aslında şu anlama geliyor; Ümit Özdağ, Millet İttifakı içindeki tartışmaları aşikar ediyor. İçeride bir büyük tartışma var, kim cumhurbaşkanı adayı olsun? Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Öbür taraf; seçim bitti, kavga bitmedi onlarda. Bitmeyecek göreceksiniz. Darmadağın bir hal var. O yüzdendir ki; Ümit Özdağ oraya vurgu yapıyor. Yarın bir başkası Ekrem İmamoğlu'nu, bir başkası başka isim dillendirecek, bu yapı, daha seçime girmeden darmadağın olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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