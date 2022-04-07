Erzurum SMMMO da ilk aday Nejmi Altun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum SMMMO da ilk aday Nejmi Altun

İHA

Erzurum SMMMO da ilk aday Nejmi Altun

Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Seçimi yaklaşırken adaylar da kendini göstermeye başladı. Erzurum SMMMO da ilk aday ise Nejmi Altun.
Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Seçiminin Mayıs ayı içerisinde yapılması bekliyor. Erzurum SMMMO da ki seçimler öncesi başkanlık için ilk adaylığını açıklayan isim Nejmi Altun oldu.
ilimizin tanınmış Mali müşavirlerinden biri olan ve önümüzdeki yıl mesleğindeki 20. yılı kutlayacak olan Başkan Adayı Nejmi Altun, “15 yıldır mali müşavirlik mesleğini bir fiil icra ediyorum. Neden aday olduğuma gelince "Bizler ailemizin geçimini bu meslekten sağlıyoruz, Meslektaşımızın refahını yükseltebilmek için ortak paydamız olan meslek menfaati her zaman bizim önceliğimizdir. Gerek meslek, gerekse yöneticilikte büyük deneyim ve dostluklar biriktirdim. Mesleki ve örgütsel tecrübemle üstlendiğim görevlerimin oluşturduğu bilgi birikimimle hem mesleğin içinde hem de meslektaşlarımızın arasında olduğumdan Odamızın ihtiyaçları ve mesleğimizin sorunlarını bilen, bu sorunları çözüm temelli, ortak akıl ile çözmek isteyen, Mesleğimizin ve deneyimlerimin bana verdiği sorumlulukları bilen, kurumsal düşünen, dinleyen, ötekileştirmeyip birleştiren, açık fikirli, adalet, tarafsızlık, dürüstlük, şeffaflık ve katılımcılığı esas alan bir yönetim anlayışını hâkim kılmak için, Üyelerimizin sosyal haklarını koruyup, kültürel ve sosyal etkinlikleri ile sanatsal faaliyetleri destekleyerek, odamızı daha huzurlu hale getirip, aidiyet kültürünü oluşturmak, oda üyelerinin ortak menfaatlerinin korunmasına özen göstererek üyelere daha verimli ve pratik eğitimlerle destek vermek, odamızı ve mesleğimizi daha ileri seviyelere ulaşması sağlamak amacı ile aday oldum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da proje yazma eğitimi
YEREL HABERLER Erzurum’da proje yazma eğitimi
Aydemir Erzurum değerlerini gündeme getirdi Aydemir: ‘Bizim adayımız Sayın Cumhurbaşkanımızdır’ Aydemir: ‘6’lı yapı seçime girmeden darmadağın olacak’ Aydemir Şehit Gazetecileri rahmetle andı
YEREL HABERLER Aydemir Erzurum değerlerini gündeme getirdi Aydemir: ...
Tekne orucu tutan çocukların iftar heyecanı
YEREL HABERLER Tekne orucu tutan çocukların iftar heyecanı
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Polis Haftası mesajı
YEREL HABERLER Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Polis Haftası ...
Oltu Çayının debisi yükselmeye başladı Eriyen kar suları çayın debisini artırınca mahalle sakinleri tedirgin oldu
YEREL HABERLER Oltu Çayının debisi yükselmeye başladı Eriyen kar ...
TİM Erzurum ihracat verilerini açıkladı
YEREL HABERLER TİM Erzurum ihracat verilerini açıkladı
Anadolu’nun zirvesinde ortak kamp
YEREL HABERLER Anadolu’nun zirvesinde ortak kamp
Atatürk Üniversitesi varlıklarını labsis ile yönetecek
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi varlıklarını labsis ile ...
Rektör Çomaklı ÜAK yönetim kurulu toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı ÜAK yönetim kurulu toplantısına ...
Cadde ve sokaklarda bahar temizliği
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklarda bahar temizliği
Aydemir: ‘Hakkı üstün tutan bir davanın mensubuyuz’ Aydemir: ‘Milletiyle istişare eden bir Cumhurbaşkanımız var’ Aydemir: ‘Milli irademiz mazlum milletlere örnek oldu’ Aydemir: ‘Aleme nizam veren bir milletiz’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Hakkı üstün tutan bir davanın ...
Erzurum'da ramazan ayında atadan kalma kuyruklar
YEREL HABERLER Erzurum'da ramazan ayında atadan kalma kuyruklar
Avrupa araştırmacılar gecesine Atatürk Üniversitesi ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Avrupa araştırmacılar gecesine Atatürk Üniversitesi ...
Erzurum’da şeker pancarı üretimi değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Erzurum’da şeker pancarı üretimi değerlendirme ...
Vali Memiş, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Vali Memiş, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla ...
Başkan Göğebakan: “Mesleğimiz tehdit altında”
YEREL HABERLER Başkan Göğebakan: “Mesleğimiz tehdit altında”
Tandır bacası leyleklere yuva oldu Ekipler leylekler için harekete geçti
YEREL HABERLER Tandır bacası leyleklere yuva oldu Ekipler leylekler ...
Bacadaki yuvanın yeri, leylekler göç edince değiştirilecek
YEREL HABERLER Bacadaki yuvanın yeri, leylekler göç edince ...
177. yıl klibi hem duygulandırdı hem hüzünlendirdi
YEREL HABERLER 177. yıl klibi hem duygulandırdı hem hüzünlendirdi
Erzurum Valisi Memiş, şehit ailesine konuk oldu
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, şehit ailesine konuk oldu
Erzurum’un teşvikli yatırım payı yüzde 6.7’ye çıktı
YEREL HABERLER Erzurum’un teşvikli yatırım payı yüzde 6.7’ye çıktı
Judoda Analig heyecanı sona erdi
YEREL HABERLER Judoda Analig heyecanı sona erdi
Atatürk Üniversitesine ödül
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesine ödül

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.