Emniyet Müdürü Tuncer’den Polis Haftası mesajı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

Tuncer mesajında şu ifadelere yer verdi:

“177 yıllık kutsal maziye sahip, onurlu, şerefli ve bir o kadar da meşakkatli mesleğin mensupları olarak, Emniyet Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati önem arz eden görevi üstlenmiş olan Teşkilatımız, 177 yıl önce 10 Nisan 1845 tarihinde kurulmuş ve 1937 yılında 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı kanunu ile bugünkü son ve modern şeklini almıştır. Türk Polisi bu kutsal görevi, çağın teknolojisini kullanarak, sürekli kendini yenileyip geliştirerek, hukuk kuralları içinde, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, laik, sosyal bir hukuk devleti bilinci ile mesai kavramı gözetmeksizin en iyi ve en verimli şekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Polis bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır" sözleri doğrultusunda, toplumun huzuru için anayasal hak ve hürriyetlerin koruyucusu olma vazifemizi azimle sürdürmekteyiz. İlkemiz; kanunlar doğrultusunda Polise verilen güvenliği ve huzuru sağlama görevini, vatandaşın memnuniyetini göz önünde bulundurarak insan haklarına saygılı, dürüst, tarafsız, adaletli bir şekilde en kısa sürede yerine getirmektir. Suç çeşitlerinin arttığı, suç işleme araçları ve tekniklerinin geliştiği ve hatta uluslararası organize bir hale geldiği günümüzde, suçun önlenmesine yönelik halkın polise olan desteği de önemli bir yere sahiptir. Teşkilatımız karşılıklı güven ve sevgi ortamının oluşturulmasında toplumun desteğini en üst seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmemizde büyük katkıları olan, her zaman Polisinin yanında olan Erzurum halkına destekleri için şükranlarımı sunarım. Mensubu olmaktan şeref duyduğum Emniyet Teşkilatımızın 177. kuruluş yıldönümünde hatıralarını daima kalplerimizde yaşattığımız aziz Şehitlerimizi rahmetle anarken, Gazilerimiz ve emeklilerimize şükranlarımı sunarım. Görevi başındaki tüm personelime, fedakâr eş ve çocuklarına sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”

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