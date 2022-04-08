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Vali Memiş genç hafızlarla iftarda buluştu Vali Memiş: “Sizler geleceğe çok değerli mirassınız”

İHA

Vali Memiş genç hafızlarla iftarda buluştu Vali Memiş: “Sizler geleceğe çok değerli mirassınız”

İftar programlarını aralıksız sürdüren Erzurum Valisi Okay Memiş, 15 Temmuz Kurtuluş Kur'an Kursu öğrencileri ile iftarını açtı.
Kurs binası yemekhanesinde 11 ila 14 yaş, 63 genç hafızlarla birlikte iftarını açan Vali Okay Memiş, “Manevi dünyamızın ışığı olan yüce dinimizin kurallarını ve Kur’anı Kerim’i tamamıyla ezberliyorsunuz. Sizler geleceğe çok değerli mirassınız” dedi.
İftar yemeği öncesinde masaları tek tek dolaşıp genç hafızlarla sohbet eden Vali Memiş, yemek sonrası ders niteliğinde gençlere nasihatlerde bulundu.
Bu kurslar sayesinde dinin bütün kurallarını en iyi şekilde öğrendiklerini ifade eden Vali Memiş, “Pandemi’de camilerimiz kapandı, hatta Cuma Namazı bile kılamadık. Tabi daha sonra tedbirlere uyarak yeniden camilerimize ve sizlere kavuştuk. Sizleri çok seviyoruz ve her zaman yanınızdayız. Sizler hem pozitif bilimlerle okullarınızda fizik, kimya, biyoloji, hayat bilgisi, coğrafya, matematik, İngilizce eğitimi dersleri görüyorsunuz, görmenizde gerekiyor. Aynı zamanda manevi dünyamızın ışığı olan yüce dinimizin kurallarını ve Kur’anı Kerim’i tamamıyla ezberliyorsunuz. Sizler geleceğe çok değerli mirassınız. Sizin yaptığınız bu emeği çok önemsediğimizi de özellikle belirtmek isterim. Çünkü pırıl pırıl zihinlerinizde dinimizin bütün kurallarını çok iyi bir şekilde öğreniyorsunuz. Hem Arapçasıyla hem de Türkçesiyle anlayarak ve gelecekte de bu bilgileri çok iyi değerlendireceksiniz. İsterseniz kendi alanınızda devam edersiniz, isterseniz doktor, hâkim, savcı, kaymakam, mühendis, vali olursunuz. Her alanda eğitime devam edersiniz. Hem kendinize hem ailenize hem de toplumumuza yararlı bireyler olursunuz. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Ailelerinize çok selam söyleyin. Sizleri burada yetiştiren bütün öğretmenlerinize, il ve ilçe müftümüze, değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Vali Okay Memiş, iftar sonrasında genç hafızlarla birlikte akşam namazı kıldı ve dua edildi. Ardından spor salonuna giden Vali Memiş, öğrencilerle masa tenisi oynadı.

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