Özbekistan Büyükelçiliğinde Erzurum gündemi Aydemir’den Erzurum’a konsolosluk müjdesi Aydemir’den Özdağ’a tepki Aydemir: ‘Dünya Türkiye’nin sağlıktaki başarısını konuşuyor’ Aydemir Şenkaya’yı gündeme taşıdı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında ülke ekonomi ve siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, TÜRKPA olarak Özbekistan Büyükelçiliği ziyaretine değinerek, Özbekistan’ın Türk Dünyası için özel önemini dile getirdi.

Özbekistan Büyükelçiliği Ziyareti

TÜRKPA Üyesi Milletvekili Aydemir, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Başkanı Erol Kaya ve Asamble heyetiyle birlikte Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev’i ziyaret etti. Türkiye Özbekistan kadim kardeşliğinin paylaşıldığı görüşmede Milletvekili aydemir Erzurum odaklı bir sunum gerçekleştirdi.

Özbekistan’ın Önemi

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Özbekistan’ın Türk Dünyası ve Türk İslam Medeniyeti kaydındaki büyük ve hayati önemini aktaran Milletvekili Aydemir, Özbekistan’ın Türk Dünyasına ait medeniyet kodlarının nakşedildiği bir ülke olduğunu belirtti.

Erzurum’a Konosolosluk Açılması Talebi

Milletvekili Aydemir, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden Erzurum'a konsolosluk açılması için talepte bulunduklarını bildirdi. 30 Martta düzenlediği basın toplantısında 2023 Kış oyunlarının Palandöken’de yapılacağı müjdesini veren Milletvekili Aydemir, bu kez de Özbekistan’ın Erzurum’da büyükelçilik açması için başlatılan girişimin olumlu bir süreçte olduğunu kaydetti.

Türkiye Özbekistan Ticaret Hacmi

Milletvekili Aydemir, Türkiye İle Özbekistan arasında yaklaşık 3 milyar 600 milyon civarında bir ticaret hacminin olduğunu, bu hacmin 10 milyara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Özbekistan Büyükelçiliğinin Türkiye'de 81 vilayetin 56'sını ziyaret ederek bölgelerin ticaret hacmine yönelik bir araştırma yaptıklarını dile getiren Aydemir, "Bu görüşmede biz de Erzurum ile ilgili görüşlerimizi söyledik. Erzurum'daki kış sporlarının önemini anlattık. Erzurum'daki havaalanı Türkiye'deki havaalanları içerisinde her türlü hava koşulları içerisinde uçakların inip ve kalkacağı ilk üç havaalanı arasında yer alıyor. Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisinden Erzurum'a konsolosluk talebimizi ilettik. Yakın zamanda konsolosluk açılmasının önünü açacak gayretler olacaktır. " diye konuştu.

Aydemir Büyükelçilikte Erzurum’u Tanıttı

Aydemir, ‘Erzurum Doğu Anadolu Bölgesinin gözbebeği. Erzurum sadece ülke sınırları izinde değil bütün dünyanın bildiği bir şehir. Kış oyunları ve Turizminde Dünyanın en önemli destinasyonlarından. Aynı zamanda tarım öncelikli olarak da bir üretim şehri. Sayın Büyükelçiye turizmin yanı sıra ticari ilişkilerin de güç kazanması noktasında Erzurum’da bir konsolosluk açılmasını teklif ettik.’ kaydını düştü.

Erzurum’un Ulaşım Cazibesi

Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum kara, demiryolu ulaşımının yanı sıra hava ulaşımında da bir cazibe merkezi, Havaalanımız Türkiye’nin üç hava ulaşımı merkezi konumunda. Sayın Büyükelçi de bizim Erzurum’da Özbekistan Konsolosluğu açılması teklifimize müspet bir yaklaşım sergiledi. İnşallah bu konudaki girişimlerle yakın zamanda bu talebimiz de gerçekleşecek. ‘ dedi.

Aydemir Şenkaya’yı Gündeme Taşıdı

17 Nisan’ın Erzurum için özel bir gün olduğunu, Şenkaya ilçesinin ermeni ve Rus işgalcilerine karşı şahlanışını ifade ettiğini belirten Milletvekili Aydemir Şenkayalıların milli coşkusunu paylaşarak, şehit ve gazilere rahmet niyazında bulundu.

Şenkaya’nın Türkiye, Bölge ve Erzurum için bir tarih ufku olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ’Şenkaya tarihimizin nabzının attığı bir adrestir. Mukaddesat için can verme şerefine eren Sarıkamış Şühedasının medfun bulunduğu bir ilçedir. Allah ü Ekber Şühedasının otağıdır. Şenkaya mübarek bir vatan toprağıdır. ‘ dedi.

Şenkaya’nın aynı zamanda ülke çapında bir farkı olduğunu da kaydeden Milletvekili Aydemir, ilçenin okuma yazma oranının en yüksek ilçe olduğunun altını çizdi. Fiziki değer ve potansiyelinin yanı sıra beşeri sermayesi ile de Şenkaya’nın Erzurum’un güzide bir ilçesi olduğuna kayıt düşen Milletvekili Aydemir, ilçenin yaz ve kış aylarında doğa turizmi bakımından önemli imkanlar sunduğunu, tarih turizminin yanı sıra botanik, yayla turizmiyle de bir cazibe alanı oluşturduğunu ifade etti.

Fiyat Artışına Yol Açan Stokçuları Telin

Küresel boyutta baş gösteren gıda tedarik zincirindeki kırılganlıkla birlikte bazı fırsatçıların tarım ürünlerinde fahiş fiyatlarla mal arzı yapmaya yeltendiklerinin altını çizen Milletvekili Aydemir, stokçuluk yaparak ekonomideki ürün arzı zincirini manipüle etmeye çalışanları telin etti.

‘Cumhurbaşkanımıza Minnettarız’

Dünya Sağlık günü dolayısıyla sağlık alanında Türkiye’nin ortaya koyduğu küresel başarıdan söz eden Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın hayata geçirdiği Sağlıkta değişim ve dönüşüm reformu sayesinde salgınla mücadelede en başarılı ülkeler arasına girdik. Dünyada aşı üreten 9 ülkeden biri olduk. Sağlık çalışanlarımızın cansiperane gayretleri ve fedakarlıklarıyla salgının etkisini azalttık. Dünya Sağlık günü münasebetiyle tüm sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı kaydediyorum. Vatandaşlarımızın da kapalı alanlarda maske takma hassasiyetini korumalarını talep ediyorum. ‘ dedi.

"Siyaseti bu kadar ucuzlatmamak lazım”

Basın toplantısında ülke siyasi gündemine ilişkin notlar düşen Milletvekili Aydemir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 15 bin Suriyelinin Bartın'da seçmen listesine kayıt edildiği yönündeki iddialarına da cevap vererek, "Siyaseti bu kadar ucuzlatmamak lazım. İpe sapa gelmez iddiaları Türkiye'nin gündemine getiriyorsunuz, bu kadar da olmaz. Milletin aklıyla dalga geçiyorlar." ifadelerini kullandı.

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