Özbekistan Büyükelçiliğinde Erzurum gündemi Aydemir’den Erzurum’a konsolosluk müjdesi Aydemir’den Özdağ’a tepki Aydemir: ‘Dünya Türkiye’nin sağlıktaki başarısını konuşuyor’ Aydemir Şenkaya’yı gündeme taşıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özbekistan Büyükelçiliğinde Erzurum gündemi Aydemir’den Erzurum’a konsolosluk müjdesi Aydemir’den Özdağ’a tepki Aydemir: ‘Dünya Türkiye’nin sağlıktaki başarısını konuşuyor’ Aydemir Şenkaya’yı gündeme taşıdı

İHA

Özbekistan Büyükelçiliğinde Erzurum gündemi Aydemir’den Erzurum’a konsolosluk müjdesi Aydemir’den Özdağ’a tepki Aydemir: ‘Dünya Türkiye’nin sağlıktaki başarısını konuşuyor’ Aydemir Şenkaya’yı gündeme taşıdı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında ülke ekonomi ve siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, TÜRKPA olarak Özbekistan Büyükelçiliği ziyaretine değinerek, Özbekistan’ın Türk Dünyası için özel önemini dile getirdi.
Özbekistan Büyükelçiliği Ziyareti
TÜRKPA Üyesi Milletvekili Aydemir, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Başkanı Erol Kaya ve Asamble heyetiyle birlikte Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev’i ziyaret etti. Türkiye Özbekistan kadim kardeşliğinin paylaşıldığı görüşmede Milletvekili aydemir Erzurum odaklı bir sunum gerçekleştirdi.
Özbekistan’ın Önemi
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Özbekistan’ın Türk Dünyası ve Türk İslam Medeniyeti kaydındaki büyük ve hayati önemini aktaran Milletvekili Aydemir, Özbekistan’ın Türk Dünyasına ait medeniyet kodlarının nakşedildiği bir ülke olduğunu belirtti.
Erzurum’a Konosolosluk Açılması Talebi
Milletvekili Aydemir, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden Erzurum'a konsolosluk açılması için talepte bulunduklarını bildirdi. 30 Martta düzenlediği basın toplantısında 2023 Kış oyunlarının Palandöken’de yapılacağı müjdesini veren Milletvekili Aydemir, bu kez de Özbekistan’ın Erzurum’da büyükelçilik açması için başlatılan girişimin olumlu bir süreçte olduğunu kaydetti.
Türkiye Özbekistan Ticaret Hacmi
Milletvekili Aydemir, Türkiye İle Özbekistan arasında yaklaşık 3 milyar 600 milyon civarında bir ticaret hacminin olduğunu, bu hacmin 10 milyara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.
Özbekistan Büyükelçiliğinin Türkiye'de 81 vilayetin 56'sını ziyaret ederek bölgelerin ticaret hacmine yönelik bir araştırma yaptıklarını dile getiren Aydemir, "Bu görüşmede biz de Erzurum ile ilgili görüşlerimizi söyledik. Erzurum'daki kış sporlarının önemini anlattık. Erzurum'daki havaalanı Türkiye'deki havaalanları içerisinde her türlü hava koşulları içerisinde uçakların inip ve kalkacağı ilk üç havaalanı arasında yer alıyor. Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisinden Erzurum'a konsolosluk talebimizi ilettik. Yakın zamanda konsolosluk açılmasının önünü açacak gayretler olacaktır. " diye konuştu.
Aydemir Büyükelçilikte Erzurum’u Tanıttı
Aydemir, ‘Erzurum Doğu Anadolu Bölgesinin gözbebeği. Erzurum sadece ülke sınırları izinde değil bütün dünyanın bildiği bir şehir. Kış oyunları ve Turizminde Dünyanın en önemli destinasyonlarından. Aynı zamanda tarım öncelikli olarak da bir üretim şehri. Sayın Büyükelçiye turizmin yanı sıra ticari ilişkilerin de güç kazanması noktasında Erzurum’da bir konsolosluk açılmasını teklif ettik.’ kaydını düştü.
Erzurum’un Ulaşım Cazibesi
Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum kara, demiryolu ulaşımının yanı sıra hava ulaşımında da bir cazibe merkezi, Havaalanımız Türkiye’nin üç hava ulaşımı merkezi konumunda. Sayın Büyükelçi de bizim Erzurum’da Özbekistan Konsolosluğu açılması teklifimize müspet bir yaklaşım sergiledi. İnşallah bu konudaki girişimlerle yakın zamanda bu talebimiz de gerçekleşecek. ‘ dedi.
Aydemir Şenkaya’yı Gündeme Taşıdı
17 Nisan’ın Erzurum için özel bir gün olduğunu, Şenkaya ilçesinin ermeni ve Rus işgalcilerine karşı şahlanışını ifade ettiğini belirten Milletvekili Aydemir Şenkayalıların milli coşkusunu paylaşarak, şehit ve gazilere rahmet niyazında bulundu.
Şenkaya’nın Türkiye, Bölge ve Erzurum için bir tarih ufku olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ’Şenkaya tarihimizin nabzının attığı bir adrestir. Mukaddesat için can verme şerefine eren Sarıkamış Şühedasının medfun bulunduğu bir ilçedir. Allah ü Ekber Şühedasının otağıdır. Şenkaya mübarek bir vatan toprağıdır. ‘ dedi.
Şenkaya’nın aynı zamanda ülke çapında bir farkı olduğunu da kaydeden Milletvekili Aydemir, ilçenin okuma yazma oranının en yüksek ilçe olduğunun altını çizdi. Fiziki değer ve potansiyelinin yanı sıra beşeri sermayesi ile de Şenkaya’nın Erzurum’un güzide bir ilçesi olduğuna kayıt düşen Milletvekili Aydemir, ilçenin yaz ve kış aylarında doğa turizmi bakımından önemli imkanlar sunduğunu, tarih turizminin yanı sıra botanik, yayla turizmiyle de bir cazibe alanı oluşturduğunu ifade etti.
Fiyat Artışına Yol Açan Stokçuları Telin
Küresel boyutta baş gösteren gıda tedarik zincirindeki kırılganlıkla birlikte bazı fırsatçıların tarım ürünlerinde fahiş fiyatlarla mal arzı yapmaya yeltendiklerinin altını çizen Milletvekili Aydemir, stokçuluk yaparak ekonomideki ürün arzı zincirini manipüle etmeye çalışanları telin etti.
‘Cumhurbaşkanımıza Minnettarız’
Dünya Sağlık günü dolayısıyla sağlık alanında Türkiye’nin ortaya koyduğu küresel başarıdan söz eden Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın hayata geçirdiği Sağlıkta değişim ve dönüşüm reformu sayesinde salgınla mücadelede en başarılı ülkeler arasına girdik. Dünyada aşı üreten 9 ülkeden biri olduk. Sağlık çalışanlarımızın cansiperane gayretleri ve fedakarlıklarıyla salgının etkisini azalttık. Dünya Sağlık günü münasebetiyle tüm sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı kaydediyorum. Vatandaşlarımızın da kapalı alanlarda maske takma hassasiyetini korumalarını talep ediyorum. ‘ dedi.
"Siyaseti bu kadar ucuzlatmamak lazım”
Basın toplantısında ülke siyasi gündemine ilişkin notlar düşen Milletvekili Aydemir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 15 bin Suriyelinin Bartın'da seçmen listesine kayıt edildiği yönündeki iddialarına da cevap vererek, "Siyaseti bu kadar ucuzlatmamak lazım. İpe sapa gelmez iddiaları Türkiye'nin gündemine getiriyorsunuz, bu kadar da olmaz. Milletin aklıyla dalga geçiyorlar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi
YEREL HABERLER Erzurum Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi
‘Minotek Projesi’ mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi
YEREL HABERLER ‘Minotek Projesi’ mobilya üreticilerinin hizmetine ...
Vali Memiş genç hafızlarla iftarda buluştu Vali Memiş: “Sizler geleceğe çok değerli mirassınız”
YEREL HABERLER Vali Memiş genç hafızlarla iftarda buluştu Vali ...
Polis Haftası’nda şehitler mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER Polis Haftası’nda şehitler mezarları başında anıldı
Emniyet Müdürü Tuncer’den Polis Haftası mesajı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Tuncer’den Polis Haftası mesajı
ESKİ ekipleri gece yarısı su arızasını giderdi Su boruları patlayan köye iş makinalarıyla ulaşabildiler
YEREL HABERLER ESKİ ekipleri gece yarısı su arızasını giderdi Su ...
Şenkaya’da kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER Şenkaya’da kurtuluş coşkusu
Büşra Savaş Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER Büşra Savaş Türkiye şampiyonu
Erzurum SMMMO da ilk aday Nejmi Altun
YEREL HABERLER Erzurum SMMMO da ilk aday Nejmi Altun
Erzurum’da proje yazma eğitimi
YEREL HABERLER Erzurum’da proje yazma eğitimi
Aydemir Erzurum değerlerini gündeme getirdi Aydemir: ‘Bizim adayımız Sayın Cumhurbaşkanımızdır’ Aydemir: ‘6’lı yapı seçime girmeden darmadağın olacak’ Aydemir Şehit Gazetecileri rahmetle andı
YEREL HABERLER Aydemir Erzurum değerlerini gündeme getirdi Aydemir: ...
Tekne orucu tutan çocukların iftar heyecanı
YEREL HABERLER Tekne orucu tutan çocukların iftar heyecanı
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Polis Haftası mesajı
YEREL HABERLER Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Polis Haftası ...
Oltu Çayının debisi yükselmeye başladı Eriyen kar suları çayın debisini artırınca mahalle sakinleri tedirgin oldu
YEREL HABERLER Oltu Çayının debisi yükselmeye başladı Eriyen kar ...
TİM Erzurum ihracat verilerini açıkladı
YEREL HABERLER TİM Erzurum ihracat verilerini açıkladı
Anadolu’nun zirvesinde ortak kamp
YEREL HABERLER Anadolu’nun zirvesinde ortak kamp
Atatürk Üniversitesi varlıklarını labsis ile yönetecek
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi varlıklarını labsis ile ...
Rektör Çomaklı ÜAK yönetim kurulu toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı ÜAK yönetim kurulu toplantısına ...
Cadde ve sokaklarda bahar temizliği
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklarda bahar temizliği
Aydemir: ‘Hakkı üstün tutan bir davanın mensubuyuz’ Aydemir: ‘Milletiyle istişare eden bir Cumhurbaşkanımız var’ Aydemir: ‘Milli irademiz mazlum milletlere örnek oldu’ Aydemir: ‘Aleme nizam veren bir milletiz’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Hakkı üstün tutan bir davanın ...
Erzurum'da ramazan ayında atadan kalma kuyruklar
YEREL HABERLER Erzurum'da ramazan ayında atadan kalma kuyruklar
Avrupa araştırmacılar gecesine Atatürk Üniversitesi ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Avrupa araştırmacılar gecesine Atatürk Üniversitesi ...
Erzurum’da şeker pancarı üretimi değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Erzurum’da şeker pancarı üretimi değerlendirme ...
Vali Memiş, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Vali Memiş, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.