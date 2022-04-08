Karayazı’da terör operasyonu

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yürütülen istihbari çalışmalar sonrasında haklarında “PKK/KCKPYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek” suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A, S.Y ve H.G isimli şahıslar arama kaydına istinaden yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.