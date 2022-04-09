Erzurum'da kar yağışı sonrası yoğun sis

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da dün gece yağan karın ardından bu sabah yoğun sis etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 30 metrenin altına düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Kentte dün gece etkili olan kar yağışı, bu sabah yerini sisli havaya bıraktı. Gece en düşük hava sıcaklığının 0 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren sis bastırdı. Görüş uzaklığı, yer yer 30 metrenin altına düşerken, sürücüler de araçlarıyla sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi. Atatürk Üniversitesi'nin ağaçlarla kaplı kampüsünde de sis manzarası, görsel güzellik oluşturdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-04-09 10:14:24
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