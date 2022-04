Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü; Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde polisevinde polis şehit ailelerine bir iftar programı düzenledi.

İftar yemeğine Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, emniyet müdür yardımcıları ve teşkilat mensupları katıldı.

İftar programı öncesinde kısa bir konuşma yapan Vali Okay Memiş, “Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar kalması için büyük mücadele veriyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal nitelikli demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Devletimiz siz değerli vatandaşlarımızın ekonomik durumunu, sosyal kültürel yapısını, sağlığını, eğitimini ve diğer bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, diğer taraftan polisimiz, jandarmamız, istihbarat birimlerimiz, kahraman ordumuz 24 saat siz vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamaktalar. Bizler evlerimizde rahat uyurken 24 saat esasına göre çalışan polis kardeşlerimiz, jandarmamız ordumuz, devletin bütün birimleriyle dimdik ayaktadır. Bu mücadeleyi verirken de maalesef şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor. Çok üzüyoruz. Hele anne, babalar, eşler, çocuklar, kardeşler için acı tarif edilmez. Bu konuda çok fazlada konuşulur mu bilmiyorum. Acınızı paylaşmaya çalışıyoruz. Şehitlerimizin eşleri, çocukları, kardeşleri, hepsi bizim kardeşimiz. Sizler için ne yapsak azdır. Dolayısıyla bu mertebeye ulaşmış olan bütün insanlarımıza hürmetimiz saygımız sevgimiz sonsuzdur. Erzurum’da 1 milyona yakın insan yaşıyor. Ben bu ilin valisi olarak 4’üncü yılımda herkesi tanımıyorum. Birçok şehit ailesini isim olarak tanıyorum. Elimden geldiği kadarıyla onlarla telefonlaşıyorum mesajlaşıyorum, hasbihal ediyorum. Eksiklerimiz var ise affola diyorum” şeklinde konuştu.

Programda kısa bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, aziz şehitlere rahmet diledi.

Daha sonra İl Müftüsü Şahin Yıldırım, tarafından tüm şehitler için dua edildi.

