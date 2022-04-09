Vali Memiş, Emniyet personelini kabul etti

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Erzurum Valisi Okay Memiş, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Yüksel Toprak ve beraberindeki emniyet teşkilatı personelini makamında kabul etti.

Tüm Polis camiasının 10 Nisan Polis Haftası’nı kutlayan Vali Okay Memiş, “Bu teşkilatın parolası anayasal ilkelerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Bu yüzden tüm vatandaşlarımıza hukuk kuralları içerisinde eşit davranmalıyız” dedi.

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