Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu’na iki ödül birden

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından bu yıl 16.sı düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 3 projeyle katılıp 2 ödül kazandı. Öğrenciler ‘Tarih’ alanında ikincilik, ‘Değerler Eğitimi’ alanında üçüncülük ödülü kazandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı tarafından 2831 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen yarışmanın bölge elemelerinde 7. Sınıf öğrencilerinden Derya Arslan ve Ahmet Kadir Dursun’un hazırladığı ‘Acısını Güce Dönüştürenler’ adlı tarih alanı projesinde; yakınını kaybeden, ailevi problemler yaşayan çocuk ve gençlerin yaşadıkları umutsuzluklar için sosyal destek sağlamak hedefleniyor. Çocukların ve gençlerin, yaşadıkları olumsuz olaylarda yalnız olmadıklarını görmeleri istendi. Bunun için yakınını kaybetmiş, isimlerini yaptıkları işlerle, düşüncelerle duyurmuş, başarılı olmuş tarihi şahsiyetler araştırılarak bu şahsiyetlerin, çocuk ve gençlerin geleceklerine yol göstermeleri amaçlanıyor.

6.sınıf öğrencilerinden Sıla Su Atmaca ve Berfin Aras’ın hazırladığı ‘Sosyal Medya Orucu’ adlı değerler eğitimi projesinde kişilerin sosyal medya kullanımları hakkında farkındalık oluşturulması ve hesaplarını düzenleyerek sosyal medyanın olumsuz yanlarından arınmalarını sağlayacak yaygınlaştırılmış bir program hazırlamak amaçlanıyor.

Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Beyaz yaptığı açıklamada; ‘Okulumuzda öğretmen ve öğrencilerimiz farklı alanlarda fedakârca birçok çalışma yapmaktadırlar. Bu yıl Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması’nın bölge finallerine 3 projemiz çağrıldı ve 2’sinde derece kazandık. Bu yıl emeklerimizin ödülle dönmesi bizi mutlu etti. Öğrencilerimizi kutluyor, onları bu zorlu yolculuğa hazırlayan danışman Öğretmenlerimiz Fatma Nur Şara ve Duygu Özbay’a, ayrıca desteklerini esirgemeyen tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’ dedi.

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