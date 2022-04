Erzurum’da Polis Haftası törenlerle kutlanıyor

Erzurum’da Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Erzurum Havuzbaşı Atatürk Anıtı önünde protokolün çelenk töreni sunumunun ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, emniyet şube müdürleri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Çelenk sunumunun ardından konuşma yapan Emniyet Müdürü Levent Tuncer, “177 yıllık kutsal maziye sahip onurlu, şerefli ve bir o kadarda meşakkatli mesleğin mensupları olarak emniyet teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü sizlerle birlikte kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin sağlanması gibi bir çok önem arz eden görevi üstlenmiş olan teşkilatımız 177 yıl önce 10 Nisan 1845 tarihinde kurulmuş ve 1937 tarihinde bugünkü son modern şeklini almıştır. Türk polisi bu kutsal görevi çağın teknolojisini kullanarak sürekli kendini yenileyip, geliştirerek hukuk kuralları içerisinde, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda mesai kavramı gözetmeksizin insan haklarına saygılı, laik, sosyal bir hukuk devlet bilinciyle en iyi ve en verimli şekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Emniyet teşkilatımızın 177. Yıldönümünde şehitlerimize rahmetle anıyorum, gazilerimiz ve emeklilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş’te Polis Haftasını kutladığını belirterek, “kahraman polis teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü de kutluyorum. vatandaşımıza her zaman iyi davranmak, suçluyla suçsuzu ayırt etmek ve mümkün olduğu kadar empatiyle hareket etmek. Bunu da fazlasıyla yaptığınıza ben şahitlik ediyorum. Bu vesileyle tekrardan teşkilatın yüz yetmiş yedinci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu uğurda vatanın bölünmez bütünlüğü ve görevi başında. Hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de hayırlı uzun ömürler dileyerek hepinize saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tören Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibinin gösterileri, motosikletli polislerin gösterisiyle devam etti. Polis Haftası etkinlikleri, kent genelinde gün boyunca düzenlenecek olan çeşitli programlarla sürdürülecek.

