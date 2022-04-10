DAP BKİ’nin 2022 yılında destekleyeceği projeler açıklandı Demirdöğen: “Bu yıl 121 projeyi 120 milyon lirayla destekleyeceğiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 2022 yılında desteklenecek projeler açıklandı. DAP BKİ bu yıl Bölgede 121 projeyi 120 milyon lira ile destekleyecek.

2022 yılında DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenecek projeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. DAP BKİ’nin sorumluluk alanında bulunan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van’ın yatırımcı kuruluşlarının 121 projesine, DAP BKİ tarafından 120 milyon lira kaynak aktarılacak.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenecek toplam 121 proje, 6 program başlığında finanse edilecek. Bunlardan 4’ü tarım sektöründe, 2’si ise eğitimkültür sektöründe yer alıyor. Söz konusu program başlıkları, Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama, Hayvan İçme Suyu, Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi, Okuma Kültürünün Geliştirilmesi ve Muhtelif Kültür projelerinden oluşuyor.

Bu yıl desteklenecek ve 96 farklı uygulayıcı kuruluşa ait 121 projenin Bakanlık, İdare ve Bölgedeki YDO’lar ile yapılan istişareler sonucu belirlendiğini ifade eden DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, “Bölgenin potansiyeli dikkate alınarak ve titiz bir çalışma ile belirlenen projeler bağlı olduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank tarafından onaylandı. Bu yıl destekleyeceğimiz 121 projenin 98 adeti tarım sektörü projelerinden oluşuyor. Söz konusu projelere 106 milyon lira destek sağlayacağız. 23 adet eğitim kültür projesine ise 14 milyon lira kaynak aktaracağız” dedi.

Bu yıl toplam 763 adet proje başvurusu alındığını ifade eden Başkan Demirdöğen, bunlardan mükerrerlik oluşturmayan 121 projenin öncelikli olarak desteklendiğini söyledi. Desteklenmeyen projelerin ise proje havuzunda yer alacağını ve 2023 yılı başvurularında dikkate alınacağını belirtti.

Temel amaçlarının üreticilerin işini kolaylaştırmak ve iş yükünü azaltmak olduğunu ifade eden Demirdöğen, tarım sektöründe en çok Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projelerine kaynak aktardıklarını belirtti. Demirdöğen şunları söyledi:

“Kamu kaynaklarını isabetli kullanarak, hem istihdamı artırıcı, hem de dönüşümü sağlayacak projeleri desteklemeye çalıştık. Tarımsal üretimin artırılması, tarımsal mekanizasyona geçilmesi, beşeri kaynakların geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasını öngören projeler önceliğimiz oldu. Tarım modası geçmeyen stratejik bir sektör. Kırsala yönelişin planlamasını oluşturmak gerekiyor. Biz de üretimin odak noktasını oluşturan kırsalı harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Tarımda yaş ortalaması 4550’lere dayandı. Gençleri tarımda tutmanın yolu ise kırsal kalkınmadan geçer. Tarımı nitelikli, çiftçiyi ise daha prestijli bir meslek sahibi yapmak için çabalıyoruz. Yaptığımız proje destekleri de bu çerçevede değerlendirilebilir.”

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