Erzurum’da fırıncılarda Ramazan pidesi mesaisi

Erzurum’da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırıncılarda pide mesaisi de başladı.

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pide nedeniyle fırıncılar aralıksız çalışıyor. Vatandaşların siparişlerini yetiştirmeye çalışan fırıncılar, iftar saatine kadar sıcak pide çıkarmaya devam ediyor.

Ramazan ayında pidenin Erzurumlular için vazgeçilmez olduğunu ifade eden iş yeri sahibi Murat Toktaş, “Pide Erzurumluların vazgeçilmezi. Özellikle Ramazan ayında vatandaşların çok rağbet göstermesinden dolayı sadece pide çıkarıyoruz. Sabah saatlerinde çalışmalarımıza başlıyoruz iftar saatine kadar pide çıkarmaya devam ediyoruz. Sahura kadar da yufka çıkarıyoruz, çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Pide fiyatlarımız yumurtalı pide 7.5 TL, sade 5 TL” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.