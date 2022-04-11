Geliştirilen proje destek almaya hak kazandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (ARDEB) çerçevesinde açılan “Spor Araştırmaları” başlıklı özel çağrı çerçevesinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalının sunduğu proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından destek aldı.

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi yürütücülüğünde hazırlanan "Egzersiz Metotlarının Serebral Arteriyel Elastikiyete Etkisinin Nearİnfrared Spektroskopiyle ve Serebral Kortikal Yolak Etkisinin Manyetik Rezonans Traktografiyle Değerlendirilmesi ve Egzersiz Uyumunun Otomatik Analiz Programıyla Tespiti" konu başlığıyla Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Polat yürütücülüğünde sunulan proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1001 Spor Araştırmaları projeleri çerçevesinde desteklendi.

Egzersiz metotlarının ve süresinin beyin yapısındaki değişimleri incelenecek

Toplam bütçesi 620 bin TL olan projesi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Gökhan Polat, proje ile sporcu egzersiz takibine önemli bir katkı sağlayacaklarını söyledi. Sporcuların egzersiz faaliyetlerinin takibi ve egzersiz faaliyetleriyle oluşan beyindeki yapısal değişimlerin yıllardır araştırılan konular olduğunu aktaran Polat şunları söyledi: “Egzersiz faaliyetleri beyin ve vücudumuzda birçok yapısal değişim oluşturabilmektedir. Bu değişimlerin tespiti için süreçte birçok görüntüleme yöntemi ve inceleme metodu kullanılmış ve kullanımları araştırılmaya devam etmektedir. Son yıllarda özellikle beynin damarsal ağının uyumun tespitinde near infrared spektroskopi (NIRS) metodu ile önemli veriler ve parametreler elde edilmeye başlandı. Ayrıca hareketlerimizin kontrol ve dengesini sağlayan motor fonksiyonun sinirsel ağdaki yapısal değişimleri de manyetik rezonans traktografi görüntüleme tetkiki ile tespit edilebilmektedir. Bu nedenle projemiz, egzersiz metodlarının ve süresinin beyin yapısındaki değişimleri ve bu değişimler arasındaki bağlantıyı inceleyecek olup bu konuda öncü bir çalışma olacaktır.

Projemize destek veren başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak’a, KARGETAM Koordinatörü Prof. Dr. Zekai Halıcı’ya ve Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper ile projemizde büyük emeği olan araştırma ekibimize ve Radyoloji Anabilim Dalının kıymetli öğretim üyelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanan Polat, sporcu sağlığı ile antrenman sürecine katkı sağlamasını planladıkları projenin bilim dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Çomaklı: “Tüm çabamız bilime ve teknolojiye öncülük etmek”

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1001 Spor Araştırmaları projeleri çerçevesinde projesi desteklenen Doç. Dr. Gökhan Polat’ı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, alınan bu desteğin Atatürk Üniversitesinin sahip olduğu bilgi ve tecrübenin yanı sıra araştırma ve geliştirme konusuna verdiği önemin bir meyvesi olduğuna değindi.

Tüm çabalarının bilime ve teknolojiye öncülük etmek olduğunu dile getiren Çomaklı: “Bilimsel bilgi üretme yeteneğimizi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek için yorulmadan, usanmadan çalışmaya devam etmeliyiz. Bu ve benzeri başarılar akademisyenlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarında motivasyon kaynağı olacak, onlara güç, ivme ve enerji kazandıracaktır” dedi.

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