Turnalı mahalle muhtarlığından iftar yemeği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Turnalı Mahalle Muhtarlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Mahalle Muhtarı Rahmi Bulut’un daveti üzerine iftar yemeğine Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkanı Yavuz Bedir ile birlikte katıldı.

İftar yemeğine katılan mahalle halkı ile sohbet eden Kaymakam Çalışır mahalle halkının sorunlarını dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.