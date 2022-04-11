Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Bir takım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi olması dolayısıyla da tebriklerini ileten Başkonsolos Guliyev, Rektör Çomaklı ile fikir alışverişinde bulunarak iki ülke üniversiteleri arasında geliştirilebilecek ortak projeler hakkında görüştü. Konsolosluğun sadece Kars’ta değil, başta Erzurum olmak üzere tüm doğu illerinde faaliyet gösterdiğini belirten Guliyev, iki devlet tek millet prensibiyle en kısa zamanda projelerle birlikte yeni yatırımların da hayata geçirilmesini için iş birliklerinin devam edeceğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi olarak, Azerbaycan üniversitelerinin ihtiyaç duyduğu her alanda yardımcı olabileceklerini belirten Rektör Çomaklı ise, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlü bir biçimde geliştirerek sürdüreceklerini aktardı.

Azerbaycan’daki üniversiteler ve bazı kültürel kuruluşlarla da çok sayıda, çok yönlü ikili anlaşmaların olduğuna değinen Rektör Çomaklı, kardeş ülke Azerbaycan’la tarihî, coğrafî, kültürel köprülerin yanında yükseköğretim bağlamında kurulmuş olan ilişkilerin, yeni projeler ve etkinliklerle artarak devem edilmesini hedeflediklerini ifade etti.

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