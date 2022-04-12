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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DHMİ Erzurum Mart verilerini paylaştı

İHA

DHMİ Erzurum Mart verilerini paylaştı

DHMİ Erzurum Havalimanı Mart ayı verilerini paylaştı. 2021 yılı Mart ayına göre, 2022 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 16, ticari uçak seferi sayısı yüzde 16, taşınan yük miktarı yüzde 275, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 290 oranında artış gösterdi.
Erzurum Havalimanı Uçak Sefer Sayısı
Dönemde Erzurum havalimanından bin 678 iç, 29 dış hat üzerinden olarak toplam bin 707 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 16 oranında arttı, dış hat sefer sayısı yüzde 12 oranında düşüş gösterdi, toplam uçuş sayısı ise yüzde 16’lık artış kaydetti. Havalimanından 2021 yılı Mart ayında bin 442 iç, 33 dış, toplam bin 475 sefer yapılmıştı.
Erzurum Havalimanı Yolcu Sayısı
Erzurum hava limanından iç hatta 243 bin 288, dış hatta bin 949 toplam 245 bin 237 yolcunun yararlandığı açıklandı. 2021 yılı Mart dönemine göre, yolcu sayısı iç hatta yüzde 30, dış hatlarda yüzde 12 oranında artış kaydetti. Toplamdaki artış oranı yüzde 29 olarak belirlendi. 2021 yılında havalimanından iç hatta 187 bin 781, dış hatta ise bin 741 yolcu yararlanmıştı.
Erzurum Havalimanı Ticari Uçak Seferi Sayısı
2021 Ocak Mart döneminde il havalimanından bin 461 iç, 10 dış hatta olarak toplam bin 471 ticari uçak seferi düzenlendiği bildirildi. İç hat ticari uçak seferi sayısında yüzde 16 oranında artış, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 9 oranında düşüş yaşandığı aktarıldı. Toplam ticari uçak seferi artış oranı ise yüzde 16 oldu. 2021 Şubat ayında havalimanından bin 255 iç, 11 dış hat ticari uçak seferi kaydedilmişti.
Erzurum Havalimanı Taşınan Yük
Erzurum Havalimanından iç hatta bin 234, dış hatta 16, toplam 2 bin 250 ton yük taşındı. 2022’de taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 29’luk artış gösterdi, dış hatlarda ise yüzde 55 oranında düşüş yaşandı. Toplamda değişim oranı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. Havalimanından 2021 yılında ayında iç hatta bin 737, dış hatta ise 35 ton yük taşınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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