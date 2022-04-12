ANALİG’in Bölge Şampiyonu Erzurum ve Rize

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANALİG’in Bölge Şampiyonu Erzurum ve Rize

İHA

ANALİG’in Bölge Şampiyonu Erzurum ve Rize

İller arası ANALİG taekwondo çeyrek finallerinde erkeklerde Erzurum, kızlarda Rize şampiyon oldu. İlk altıya giren iller yarı final bileti aldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Taekwondo Federasyonu’nun teknik destek verdiği Anadolu Yıldızları (ANALİG) Bölge Şampiyonası Erzurum’da yapıldı.
Yakutiye Spor Salonu’nda yapılan ve üç gün süren şampiyona nefesleri kesti. Erkeklerde şampiyonluk Erzurum’un olurken, kızlarda bölge şampiyonu Rize oldu. Erkeklerde şampiyon olan Erzurum’u Rize, Ordu, Erzincan, Tokat ve Artvin takip etti. Kızlarda çeyrek finalleri Rize ilk sırada tamamlarken, Ordu ikinci, Trabzon üçüncü, Erzurum dördüncü, Tokat beşinci, Giresun altıncı oldu.
Erkeklerde ve kadınlarda ilk 6’ya giren iller Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde ederken, geri kalan altı takım elendi.
Türkiye yarı finalleri de Erzurum’da
Anadolu Yıldızları Taekwondo çeyrek final müsabakalarına ev sahipliği yapan Erzurum Türkiye yarı finallerine de ev sahipliği yapacak. Müsabakalar Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecek. Türkiye yarı finallerinde 6 kız, 6 erkek takım olmak üzere toplam 12 takım yarışacak.
Yakutiye Spor Salonu’nda yapılan ve üç gün süren Taekwondo Çeyrek Final Müsabakaları sonunda dereceye giren illere madalya verildi. Sporcuların Madalyalarını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Engin Akın, Taekwondo Federasyonu MHK Başkan Yardımcısı Abdullah Kuzucu ile Yakutiye Spor Salonu Tesis Amiri Muharrem Ballı verdi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen Anadolu Yıldızları Taekwondo müsabakalarında tur atlayan erkek ve kız takımları ile antrenörlerini tebrik etti.
Öztürk, “Sizlere yine ilimizin ev sahipliğinde yapılacak olan Türkiye yarı finallerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.
Bu arada turnuvada erkeklerde 670 puan toplayan Erzurum’un, 380 puanlı en yakın rakibi Rize’ye 290 puan fark atarak bölge şampiyonu olması dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DHMİ Erzurum Mart verilerini paylaştı
YEREL HABERLER DHMİ Erzurum Mart verilerini paylaştı
Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev’den Rektör ...
Palandöken Belediyesi çocukların gönlüne dokundu Ramazan’ın tadı Palandöken’de
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi çocukların gönlüne ...
Emniyet personelinden Kaymakam Dertlioğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Emniyet personelinden Kaymakam Dertlioğlu’na ziyaret
Turnalı mahalle muhtarlığından iftar yemeği
YEREL HABERLER Turnalı mahalle muhtarlığından iftar yemeği
Geliştirilen proje destek almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Geliştirilen proje destek almaya hak kazandı
Şenkaya ilçe Emniyet Amirliğinden iftar yemeği
YEREL HABERLER Şenkaya ilçe Emniyet Amirliğinden iftar yemeği
Kaymakam Malik Çalışır, ev ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Kaymakam Malik Çalışır, ev ve esnaf ziyaretlerine ...
Öğrenciler harçlıkları ile gıda paketleri dağıttı
YEREL HABERLER Öğrenciler harçlıkları ile gıda paketleri dağıttı
Erzurum’da fırıncılarda Ramazan pidesi mesaisi
YEREL HABERLER Erzurum’da fırıncılarda Ramazan pidesi mesaisi
Erzurum’da kar kalınlığı 5 metreyi aştı
YEREL HABERLER Erzurum’da kar kalınlığı 5 metreyi aştı
DAP BKİ’nin 2022 yılında destekleyeceği projeler açıklandı Demirdöğen: “Bu yıl 121 projeyi 120 milyon lirayla destekleyeceğiz”
YEREL HABERLER DAP BKİ’nin 2022 yılında destekleyeceği projeler ...
Vali Memiş: “Ülkemizin güven, huzur ve selameti için görev yapan emniyet teşkilatımızın Polis Haftası kutlu olsun”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Ülkemizin güven, huzur ve selameti için ...
Erzurum’da Polis Haftası törenlerle kutlanıyor
YEREL HABERLER Erzurum’da Polis Haftası törenlerle kutlanıyor
4 bin 648 yatırım teşvik belgesi aldı Doğu Anadolu teşvik verileri yayımlandı
YEREL HABERLER 4 bin 648 yatırım teşvik belgesi aldı Doğu Anadolu ...
Acil serviste itfaiyeden 'yüzük' operasyonu
YEREL HABERLER Acil serviste itfaiyeden 'yüzük' operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.