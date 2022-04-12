ANALİG’in Bölge Şampiyonu Erzurum ve Rize

İller arası ANALİG taekwondo çeyrek finallerinde erkeklerde Erzurum, kızlarda Rize şampiyon oldu. İlk altıya giren iller yarı final bileti aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Taekwondo Federasyonu’nun teknik destek verdiği Anadolu Yıldızları (ANALİG) Bölge Şampiyonası Erzurum’da yapıldı.

Yakutiye Spor Salonu’nda yapılan ve üç gün süren şampiyona nefesleri kesti. Erkeklerde şampiyonluk Erzurum’un olurken, kızlarda bölge şampiyonu Rize oldu. Erkeklerde şampiyon olan Erzurum’u Rize, Ordu, Erzincan, Tokat ve Artvin takip etti. Kızlarda çeyrek finalleri Rize ilk sırada tamamlarken, Ordu ikinci, Trabzon üçüncü, Erzurum dördüncü, Tokat beşinci, Giresun altıncı oldu.

Erkeklerde ve kadınlarda ilk 6’ya giren iller Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde ederken, geri kalan altı takım elendi.

Türkiye yarı finalleri de Erzurum’da

Anadolu Yıldızları Taekwondo çeyrek final müsabakalarına ev sahipliği yapan Erzurum Türkiye yarı finallerine de ev sahipliği yapacak. Müsabakalar Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecek. Türkiye yarı finallerinde 6 kız, 6 erkek takım olmak üzere toplam 12 takım yarışacak.

Yakutiye Spor Salonu’nda yapılan ve üç gün süren Taekwondo Çeyrek Final Müsabakaları sonunda dereceye giren illere madalya verildi. Sporcuların Madalyalarını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Engin Akın, Taekwondo Federasyonu MHK Başkan Yardımcısı Abdullah Kuzucu ile Yakutiye Spor Salonu Tesis Amiri Muharrem Ballı verdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen Anadolu Yıldızları Taekwondo müsabakalarında tur atlayan erkek ve kız takımları ile antrenörlerini tebrik etti.

Öztürk, “Sizlere yine ilimizin ev sahipliğinde yapılacak olan Türkiye yarı finallerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Bu arada turnuvada erkeklerde 670 puan toplayan Erzurum’un, 380 puanlı en yakın rakibi Rize’ye 290 puan fark atarak bölge şampiyonu olması dikkatlerden kaçmadı.

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