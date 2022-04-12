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Vali Memiş: Devletin dini adalettir Erzurum Valisi Okay Memiş, Polis Okulu'nda eğitim gören genç polis adayları ile iftar açtı

İHA

Vali Memiş: Devletin dini adalettir Erzurum Valisi Okay Memiş, Polis Okulu'nda eğitim gören genç polis adayları ile iftar açtı

Erzurum Valisi Okay Memiş, mübarek Ramazan ayının 10'uncu gününde Polis Okulu'nda eğitim gören genç polis adayları ile iftar açtı.
Çiçeği burnunda polis adaylarına iftar öncesi ders niteliğinde altın nasihatlerde bulunan Vali Memiş, "Siz göreve başladığınızda devletten maaş alacaksınız. Bu devlet demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. O yüzden herkese eşit mesafede olacaksınız. Çünkü devlet herkese eşit olmak zorundadır. Devletin dini adalettir" dedi.
Devlet olarak eğitim gören herkesi en iyi şekilde yetiştirmek görevleri olduğunu ifade eden Vali Okay Memiş, "Sevgili kardeşlerim devlet olarak bizler sizleri çok iyi yetiştirmek gayreti içindeyiz. Bu zamana kadar belli eğitimlerden geçtiniz. Şimdi de okulda kısa bir süre içerisinde eğitime tâbi tutuldunuz. Daha sonra da göreve başlayacaksınız. Aslında polislik eğitimi sadece polis okullarında değil, meslek hayatınızın tamamında devam edecek. Çünkü hergün başka bir olay, her gün başka bir hadise ile karşılaşacaksınız. Görev yaparken illa da bir olay olması gerekmez hiç olay olmayabilir. Hiç olay olmasa bile polisin aydın münevver bir insan olarak, görev yaptığı ilçede, kasabada, ilde sorumlulukları vardır" diye konuştu.
"Devlet herkese eşit olmak zorundadır"
Mesleği yaparken vatandaşa adaletli ve eşit davranmaları gerektiğini vurgulayan Vali Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu üniformayla çalışırken olaylara kanunlar çerçevesinde müdahale eden, elindeki silahı ateşlemeye yetkisi olan müstesna kişilersiniz. Ancak ifade ettiğim gibi her zaman olay olacak anlamına gelmez. Sizin de adaletli olmanız çok önemlidir. Hepiniz gençsiniz sakinliğinizi korumak zorundasınız. Burada öğrenciliğiniz bittikten sonra atandığınız bu şerefli mesleğe başladığınızda öğrenim süreciniz yine devam edecek. Mesela ben karakolları ve burada görev yapan polisleri çok önemsiyorum. Çünkü orada birçok olayla karşılaşıyorsunuz. Karakollarda tutanak tutmayı, olayı adli makamlara ulaştırma, delil toplama gibi birçok konuyu araştırıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Sizler bu üniformanın altında herhangi bir siyasi partiden, herhangi bir cemaatten, dernekten, sivil toplum kuruluşundan maaş almıyorsunuz. Siz göreve başladığınızda devletten maaş alacaksınız. Bu devlet demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. O yüzden herkese eşit mesafede olacaksınız. Çünkü devlet herkese eşit olmak zorundadır. Devletin dini adalettir. Bunu siz kendinize şiar edineceksiniz. Görev yaptığınız yerde ki insanlara iyi davranıp şefkatli olacaksınız. Bununla birlikte bir olay olduğu zaman üniformanın hakkını da vereceksiniz. Üniformanın şerefini ayaklar altına aldırmayacaksınız. Kimseye kendimizi güldürmeyecek, kimseye de eziyet etmeyeceğiz. Bu dengeyi çok iyi koruyacaksınız."
Konuşmaların ardından 443 polis adayı ile dualar edilerek iftar açıldı. Programa Erzurum Valisi Okay Memiş İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Polis Merkez Eğitim Merkezi Müdürü Yüksel Toprak ve teşkilat mensupları katıldı.

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