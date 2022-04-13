Vali Memiş iftar yemeğine katıldı

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Erzurum Valisi Okay Memiş, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde iftar açtı.

Yaşları 12 ila 50 yaş aralığında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Okay Memiş, "Yaşamı paylaşıp, sevgi ve hoşgörü ile birbirimize destek olduğumuz sürece tüm engeller ortadan kalkacaktır" dedi.

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