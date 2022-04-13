Erzurum'da çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum'un Oltu ilçesine Nisan ayında yağan kar, çiçek açan meyve ağaçlarını kar altında bırakırken, zirai don olayı vatandaşı korkutuyor.

Dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Oltu ilçe merkezinde etkili oldu. Karın yağmasının ardından oluşacak don olayının çiftçileri zor durumda bırakacağı düşünülüyor. Çiftçiler çiçek açan meyve ağaçlarının üşüteceğinden endişe ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.