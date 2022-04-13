Başkan Mahmut Uçar, Ramazan davulcularına eşlik etti, vatandaşlarla sahur yemeği yedi Belediye Başkanı Uçar, cam ve balkonlarına çıkan vatandaşlarla sohbet etti

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Sanayi ve Kurtuluş mahallelerinde vatandaşlarla sahurda bir araya geldi.

Sanayi Endüstri Caddesi’nde bir çay ocağında vatandaşlarla sahur yemeği yiyen Başkan Uçar, daha sonra Ramazan davulcularıyla birlikte mahalle mahalle dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Davulcularla birlikte Başkan Uçar’ı gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Başkan Mahmut Uçar, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayını tebrik etti.

Başkan Mahmut Uçar, Ramazan ayı içerisinde vatandaşlarla bir araya olmaya gayret ettiklerini belirterek, “Bugün de Sanayi ve Kurtuluş mahallelerimizde vatandaşlarımızla sahur yemeğinde birlikte olduk. Davulcularımıza eşlik ederek hemşehrilerimizi sahura kaldırdık. Erzurum’da Ramazan manevi olarak farklı bir havada yaşanıyor. Erzurum’da Ramazan bir başka güzel” diye konuştu.

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